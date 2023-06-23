В Ханты-Мансийске проходит семинар «Традиционные изделия обских угров: аппликация тканью по ткани и бытовая деревянная утварь»
Традиционная орнаментированная одежда обских угров в своем высшем проявлении выступает своеобразным этническим кодом, по которому можно безошибочно определить принадлежность к той или иной этнической группе коренных народов Югры.
Дерево в жизни хантов играет большую роль. Коренное население использует все его части: древесину, кору, корни, ветки, реализуя вековые каноны традиционного природопользования. Эти, казалось бы, исключающие друг друга области материальной культуры объединены в научно-практическом семинаре Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» «Традиционные изделия обских угров: аппликация тканью по ткани и бытовая деревянная утварь».
Древнейшие способы украшения предметов одежды, бытовых предметов из ткани и игрушек обских угров, способы нанесения узоров в технике «тканью по ткани», изучение этнопоказательных видов деревянной утвари, музейная практика представления этих предметов – эти и другие вопросы стали темой обсуждения на теоретической сессии.
В обсуждении участвовали ведущие российские и региональные ученые и исследователи, сотрудники государственных и муниципальных музеев, прозвучали доклады и значимые отзывы наших многолетних партнеров:
- Богордаева Аксана Александровна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института проблем освоения Севера ТюмНЦ СО РАН, «Аппликация в одежде обских угров: происхождение и развитие»;
- Молданова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, философии и права Югорского государственного университета, член Правления Региональной общественной организации «Союз мастеров традиционных промыслов коренных народов Севера ХМАО-Югры», член Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам ХМАО-Югры, «Традиционные орнаменты обских угров на изделиях из дерева и ткани»;
- Молданова Надежда Анатольевна, председатель Региональной общественной организации «Союз мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры», научный сотрудник БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок», «О некоторых изделиях мужских ремесел обских угров»;
- Пащанина Валентина Ивановна, заведующий Шеркальским этнографическим музеем, филиалом МБУК «Культурно-информационный центр», «Рукавицы как оберег и предмет женского украшения»;
- Решетникова Раиса Германовна, кандидат педагогических наук, заведующий отделом научно-исследовательской и методической деятельности БУ ХМАО-Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», «Реконструкция бытовых изделий обских угров в технике «аппликация тканью по ткани;
- Фёдорова Наталья Николаевна, кандидат искусствоведения, заведующий научно-экспозиционным отделом Галереи-мастерской художника Г.С. Райшева, член ВТОО «Союз художников России», член общероссийской Ассоциации искусствоведов, «Традиционная бытовая утварь обских угров из дерева. Черпак, крюк для подвешивания люльки как этнопокозательные виды изделий».
По традиции теме семинара посвящена выставка «Умелых рук узоры», представляющая лучшие образцы женских ремесел, выполненных в технике аппликации «ткань по ткани», деревянную кухонную утварь, созданную простыми, гениально продуманными инструментами в умелых мужских руках. Открытие выставки стало еще одним событием семинара.
Сегодня состоится закрытие семинара.