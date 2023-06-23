Культура народов Севера в северной столице России
Международный фестиваль народов Севера «Душа России» – событие на полях Санкт-Петербургского экономического форума неординарное. С 14 по 17 июня 2023 года на площадках киностудии «Ленфильм» 15 регионов России открыли выставки, лекции, концерты, кинопоказы, мастер-классы, традиционные жилища; более 500 участников, свыше 5000 посетителей. Большая делегация Югры знакомила с этнической культурой региона в самых разных форматах.
Музей «Торум Маа» представлял культуру обских угров на двух площадках фестиваля. На креативной: VR-тур 360 «Знакомьтесь: Обские угры» – фильм о жизни Северного человека на хантыйском стойбище и быте в зимнем мансийском доме, о философии жизни и духах покровителях. В шестиминутном путешествии в виртуальной реальности посетители знакомились и с экспозицией музея. Презентации музея, с представлением обрядовых праздников, музейных проектов и программ, проходили ежедневно.
В этнографической деревне, в традиционном жилище обских угров – чуме, древняя культура народов ханты и манси была на расстоянии вытянутой руки и даже на ладони. Красота комплектов женской, мужской, детской одежды, украшений, орнаментированной люльки и берестяных туесков, как всегда, вызывали неподдельных интерес. Головоломки и игры увлекали взрослых и детей, сотни акань созданы на мастер-классе по изготовлению традиционной куклы жителями и гостями Санкт-Петербурга.
Традиционный чум вдали от родного региона стал еще и «домом» для студентов Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Студенты провели мастер-классы, традиционные игры, рассказывали и показывали традиционный женский костюм и знакомили с особой ролью накосников.
Почетными гостями музея живой культуры стали Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, коллеги из Северных регионов России.
Главной оценкой актуальности представленной программы стали отзывы посетителей, а гости, которые не один раз возвращались на нашу площадку за новыми ответами, вдохновляли.
Традиционный чум музея «Торум Маа» каслал уже по многим территориям нашей страны, а в Санкт-Петербурге был впервые и опыт оказался удачным! Конечно, это работа большого коллектива музея, наших добрых друзей и новых партнёров. Благодарим за помощь и оперативные решения Общественную организацию «Спасение Югры», Кирилла Стаканова, большую профессиональную команду постановщиков, режиссеров в лице Натальи Грищенко, Марины Сень, администрацию киностудии «Ленфильм», за содействие и поддержку Елену Шумакову, Артура Латыпова, Концертно-театральный центр «Югра-Классик».