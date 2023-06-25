Запущен обратный отсчёт до Всемирного фестиваля молодёжи
В День молодёжи губернатор Югры Наталья Комарова и участники «Российской студенческой весны» запустили обратный отсчёт до Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в нашей стране с 20 февраля по 17 марта 2024 года. Всемирный фестиваль молодежи состоится в соответствии с указом Президента России. Главная его задача — способствовать выстраиванию связей между молодыми и активными людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее на принципах справедливого миропорядка, основанного на сотрудничестве и поиске баланса интересов.
Отметим, что часы обратного отсчёта запустили на официальной презентации фестиваля в Нижнем Новгороде, который выступает «Молодёжной столицей России». Запускали часы заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов и амбассадор Российского движения детей и молодёжи Иван Сухов. На момент запуска часов до ВФМ-2024 осталось 250 дней и 7 часов.
«Наша страна уже три раза принимала Всемирный фестиваль молодёжи, и этот будет ещё лучше, ещё ярче. Очень важно сделать его таким, чтобы каждый молодой человек из нашей страны или из другого государства приехал и запомнил его насыщенным, образовательным, деловым, культурным. И предложение о том, как провести фестиваль и что в нём должно быть, поступают сегодня из разных стран», — рассказал заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов.
Логотипом фестиваля стало стилизованное изображение человеческих фигур. Символ объединения людей общей мечтой — желанием жить в мире, где каждый может оставаться самим собой. В логотипе круг не замкнут: это знак того, что будущее открыто для всех. Как сообщает Росмолодёжь, в фестивале ориентировочно примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни. В их числе — 10 тысяч иностранных участников. В организации и проведении Всемирного фестиваля будет задействовано пять тысяч волонтёров из всех регионов России.
Югра присоединилась к историческому событию. В Ханты-Мансийске запуск обратного отсчёта до Всемирного фестиваля молодёжи состоялся у арт-объекта «Построим будущее вместе», на экранах которого размещён таймер, а также QR-коды с ссылками на сайт и другие каналы коммуникации.
Перед началом торжественной церемонии запуска обратного отсчёта Наталья Комарова присоединилась к творческому квартирнику победителей «Студенческой весны». Вместе со студентами профессиональных образовательных организаций автономного округа — участниками XXXI (II) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», волонтёрами, участниками регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» глава региона обсудила возможность участия делегации Югры во Всемирном фестивале молодёжи.
Участники встречи напомнили об итогах фестиваля «Российская студенческая весна», на котором 26 наград завоевали студенты автономного округа. Начальник центра добровольчества Фонда гражданских инициатив Югры Марат Ласкин отметил, что в волонтёрском корпусе, работавшем на «Студвесне», состояло 430 человек, и он единодушно был признан самым большим и лучшим волонтерским корпусом фестиваля «Российская студенческая весна». По мнению Марата Ласкина, опыт волонтёрской работы югорчан важно сохранить и пропагандировать. Участники квартирника обратились к главе региона с предложением волонтёрскому корпусу Югры принять участие в открытом всероссийском конкурсе на определение центров привлечения и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году. Цель конкурса — определить в каждом федеральном округе центры привлечения и подготовки волонтёров фестиваля. Наталья Комарова поддержала эту идею.
В этот день здесь же, на берегу Иртыша, работали консультационные площадки по вопросам грантовой поддержки: «Росмолодёжь. Гранты», гранты губернатора Югры, гранты РДДМ «Движение первых».
Здесь же состоялся гастрономический фестиваль «Вкус Югры», который проводится впервые при поддержке команды проекта «Гастрономическая карта России». Участниками фестиваля стали предприятия питания, кафе, рестораны Нефтеюганска, Сургута, Ханты-Мансийска, Когалыма, специализирующиеся на русской кухне, кухне коренных народов Севера и использующие в приготовлении блюд продукты, ингредиенты, кулинарные техники русской кухни, кухни коренных народов Севера. По задумке организаторов, по итогам фестиваля в меню ресторанов-участников появятся блюда, представленные на фестивале. Наталья Комарова посетила площадки фестиваля, а в зоне мастер-классов вместе с молодыми людьми, командой «Гастрономической карты России» приняла участие в приготовлении сырников, для которых все вместе выбрали добавки из фирменных югорских продуктов — клюквы, черники, морошки, кедровых орехов, молодой сосновой шишки, муксуна, щучьей икры. В конечном итоге сырники украсили мочёная морошка, муксун, икра щуки и жмых из кедровых орехов. Совместное блюдо получило название «Югорский завтрак».