В Нефтеюганском районе состоялись соревнования по гребле на обласах
В Нефтеюганском районе на территории базы отдыха и туризма «Сказка» прошло Первенство по гребле на обласах. Участие в состязаниях приняли 75 спортсменов из поселений Чеускино, Лемпино, Пойковского, Салыма, а также населенных пунктов Сургутского района и города Нефтеюганска.
По итогам соревнований первое место досталось команде из Чеускино, второе завоевали спортсмены из Сургутского района, а переходящий бронзовый кубок, символизирующий третье почетное место, получили гребцы из Лемпино.
Победители состязаний примут участие в соревнованиях по гребле на обласах на Кукок губернатора Югры, которые в этот раз пройдут в Ханты-Мансийском районе 8 и 9 июля в деревне Шапша.
Напомним, ранее в администрации Сургутского района сообщали о планах провести 1 июля масштабные соревнования по гонкам на обласах на берегу озера, расположенного рядом с поселением Тром-Аган.