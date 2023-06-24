Губернатор Югры угостила югорчан сырниками с морошкой, муксуном и щучьей икрой
В Ханты-Мансийске стартовал двухдневный гастрономический фестиваль «Вкус Югры». Глава региона поучаствовала в мастер-классе «Югорский завтрак с губернатором». Повара югорских ресторанов вместе с Натальей Комаровой приготовили сырники и угостили гостей фестиваля.
«Гастрономия и наша кухня отражают нашу идентичность. Какая кухня у нас в ресторанах — такие мы. Наталья Владимировна, посмотрите, мы подготовили с рестораторами маленькую инсталляцию — это библиотека вкусов Югры», — сказала куратор фестиваля, автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.
В библиотеку вкусов Югры вошли главные изыски сибирской кухни, гастрономическая гордость Югры. Это и дикоросы, и грибы, и рыба. Среди вкусов Югры — моченая морошка, пихта, жмых кедрового ореха, муксун, пастила из клюквы и многое другое.
Глава региона приготовила сырники — базовое блюдо русского завтрака, но с югорским вкусом.
«Наталья Владимировна как истинный руководитель, глава региона, спрашивает народ: что добавить к сырникам? Сладкое или сытное?» — отметила Екатерина Шаповалова.
Наталья Комарова собрала блюдо по запросу зрителей мастер-класса — с моченой морошкой, тар-таром из муксуна, щучьей икрой и жмыхом кедрового ореха.
«Я так полагаю, что французы с их так называемым лидерством в гастрономии отдыхают, потому что то, что мы придумали — этого еще никто не делал. Сверху я еще по своему вкусу положила кедровый жмых. Куда мы без кедрового орешка? В общем, приятного аппетита», — сказала Наталья Комарова и раздала приготовленное горожанам.
Отметим, что гастрофестиваль «Вкус Югры» проходит в центре молодежных проектов в Ханты-Мансийске. Каждый желающий может посетить мастер-классы, посмотреть как готовят рестораторы из разных городов Югры и попробовать блюда. На улице работают уличные рестораны, в которых можно также заказать блюда сибирской кухни из местных продуктов.
Ранее шеф-повара и рестораторы рассказали, какова Югра на вкус.