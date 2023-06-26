Арктический литературный мост: сказочный мир Владимира Енова
13 июня в Национальной библиотеке ЯНАО прошла творческая встреча с писателем Владимиром Еновым.
Владимир Егорович – двуязычный журналист и сказитель, член Союза журналистов России, член Союза писателей России, лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы, обладатель почётного звания лауреата премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера» и общественный деятель народа ханты.
Автор написал более 40 мифологических сказок, сказаний, преданий и стихотворений, которые прежде всего учат добру. Им изданы книги на хантыйском и русском языках: «Сказы рода Правдивых людей», «Подарок менква», «Обские сказы», «Два мальчика с пальчик».
Владимир Егорович в течение последних лет занимается большой общественной литературной работой. Он ежегодно проводит множество литературных встреч с детьми дошкольного возраста, учащимися и учителями школ, сотрудниками центров национальных культур, людьми пожилого возраста. Все встречи автор ведёт сразу на двух языках: хантыйском и русском.
На творческой встрече автор рассказал о своих литературных произведениях и творческом пути, ямальцы задавали интересующие вопросы и по традиции вместе прочитали произведения на русском и хантыйском языках.