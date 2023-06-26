Почему нельзя кормить диких животных?
Довольно часто люди испытывают искушение накормить диких животных в природе. Считая, что таким поступком проявляют милосердие и участие в судьбе животного - пожалели и покормили «голодную зверюшку». Но никогда не стоит делать этого, как бы вам ни хотелось.
Кормление диких животных наносит им вред не только по причине, что они могут проглотить те предметы, которые представляют для них опасность, но это также чревато изменением их поведения, что подвергает их риску, риску здоровья человека, а в отдельных случаях и риску жизни человека.
Во-первых, дикие животные в лесу существуют по законам природы. Вмешательство человека может причинить им вред, притупляют природные инстинкты и ставят их в зависимость от людей. Звери отвыкают искать корм самостоятельно, притупляется инстинкт самосохранения. Такое животное, потерявшее навык самостоятельно добывать в природной среде корм – обречено. У многих животных желудочно-кишечный тракт не предназначен для переваривания и усвоения той пищи, которой пытается их угостить человек. Несвойственная пища (булки, сосиски, тушенка, каши и т.п.) ведет к болезням пищеварительного тракта зверя. Например, найденных в лесу лосят, граждане нередко пытаются напоить коровьим молоком, которое вызывает у детенышей несварение и может привести к серьезным проблемам.
Во-вторых, кормление диких животных может стать причиной изменения их поведения. Когда животные привыкают, что их кормят люди, они специально выходят к ним в поисках пищи. Поведение дикого животного становится непредсказуемым. Если сегодня зверь принял из ваших рук еду и не причинил вреда, то в следующий раз он может нанести травмы, так как в дальнейшем у животного сложится ассоциация человека с едой и на этом фоне проявится агрессия.
В-третьи, кормление диких животных с транспортных средств или неподалеку от трасс опасно как для животных, так и для человека. Люди, которые кормят диких животных в местах с интенсивным движением, значительно увеличивают вероятность того, что рано или поздно произойдет ДТП.
В-четвертых, даже безобидные с виду дикие животные могут нанести вред здоровью человека, потому что могут быть переносчиками различных инфекций. Например, белки и лисицы чаще всего являются переносчиками бешенства. Для заражения достаточно царапины и попадания на кожу слюны.
Следует также отметить, что порой граждане прикармливают диких зверей и не имея такого желания. Оставленный после пикника или неубранный возле жилища мусор может спровоцировать появление диких зверей, в том числе и хищных.
Природнадзор Югры настоятельно рекомендует не вмешиваться в естественные процессы жизни дикой природы, тщательно убирать мусор после пикников и содержать прилегающую к жилью территорию в чистоте.
Источник:Природнадзор Югры