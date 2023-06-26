С начала пожароопасного периода в Югре ликвидирован 231 лесной пожар и 133 ландшафтных возгорания
По данным департамента недропользования и природных ресурсов, по состоянию на 9:00 26 июня в Югре ведутся работы по тушению одного лесного пожара на пройденной огнем площади 24 гектара. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме
«В тушении задействованы 24 сотрудника Авиалесоохраны Югры, лесопожаных формирований региона и необходимая спецтехника. Возгорание зафиксировано на территории Березовского района, - сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов. - За выходные дни ликвидировано два возгорания в Березовском и Советском районах. В настоящий момент угроз населенным пунктам и объектам экономики нет».
План работы по авиации: четыре самолёта и один вертолёт. На этой недели на территории автономного округа прогнозируется грозовая активность.
Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировано 133 ландшафтных (природных) возгорания площадью 21,7 тысячи гектаров и 231 лесной пожар площадью 24,9 тысячи гектаров, а также пять лесных пожаров площадью 523,5 гектара на землях особо охраняемых природных территорий.
Напомним, с 28 апреля на территории автономного округа действует особый противопожарный режим. С 25 мая установлен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охоты и рыболовства в поймах крупных рек.
источник: адмхмао.ru