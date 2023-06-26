В Березовском районе завершилась выездная фольклорная экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Сотрудники Окружного Дома народного творчества совместно со специалистом Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова за время экспедиции провели работу над тремя объектами нематериального этнокультурного достояния: «Технология изготовления музыкального инструмента санквылтап», «Традиция игры на санквылтапе у манси Северной Сосьвы» и «Традиция исполнения песен тегинских хантов».
Саранпауль, Березово, Щекурья и Теги – программа экспедиции была разнообразной и насыщенной. За неделю работы участники пообщались с местными жителями, аутентичными исполнителями фольклора, носителями традиционной культуры, посетили фонды Березовского районного краеведческого музея и Саранпаульскую национальную детскую школу искусств.
Завершающей и яркой частью экспедиции стало национальное село Теги, где прошли плодотворные встречи с носителями культуры коренных малочисленных народов Севера. Эксперты записали уникальный песенный фольклор в исполнении местных жительниц – Анастасии Алекссевны Новьюховой и Ираиды Дмитриевны Макаровой. Также свое мастерство продемонстрировали жительницы с. Теги – Зоя Абрамовна Новьюхова, Галина Михайловна Курганова.
Женщины поделились своими воспоминаниями об исполнителях, которые передавали свое песенное мастерство: Валентина Григорьевна Новьюхова, Константин Васильевич Новьюхов, Федосия Игнатьевна Неттина, Прасковья Тимофеевна Неттина, Татьяна Михайловна Новьюхова, Михаил Андреевич Новьюхов, Дмитрий Дорофеевич Миляхов.
Благодаря уникальным материалам, передаваемых от мастера к мастеру, сохранилось то этнокультурное достояние, которое сейчас можно передать молодому поколению и тем самым сохранять традиции, культуру и память об искусных исполнителях и мастерах коренных малочисленных народов Севера.
Собранный материал по всем трем объектам будет расшифрован, обработан, подготовлен для внесения в Федеральный реестр нематериального этнокультурного достояния народов России и Реестр Ханты Мансийского автономного округа - Югры.
«Экспедиция прошла на высоком уровне. Были зафиксированы очень нужные и интересные материалы по трем объектам нематериального этнокультурного достояния Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и другим уникальным явлениям мансийской и хантыйской традиционной народной культуры. Хочется от души поблагодарить гостеприимных жителей Березовского района, которые тепло принимали нас в различных населенных пунктах, и особенно работников культуры и образования, сотрудников музеев и, конечно же, тех носителей и знатоков традиций, с кем нам посчастливилось познакомиться. Эффективной работе экспедиции способствовала высокая квалификация сотрудников Окружного Дома народного творчества и их глубокие знания в области родной культуры. Большой удачей, на мой взгляд, стало участие в работе экспедиции опытного оператора, Вячеслава Розумовича, который совместно с Александром Тургачевым осуществлял видеофиксацию. Результаты наших полевых исследований лягут в основу описаний объектов в реестрах, будут востребованы в научной и практической деятельности в области народной культуры» - поделилась мнением куратором экспедиции Наталия Котельникова, кандидат филологических наук, заместитель главного редактора научного альманаха «Традиционная культура» Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.
Уникальный научно-исследовательский проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура» и направлен на сохранение этнокультурного достояния народов России, его многообразия, культурной самобытности этнических сообществ.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
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