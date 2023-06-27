В Югре завершился первый окружной форум «Внутренний экологический туризм»
В лесном комплексе «Ягом» Нижневартовска прошел первый окружной форум «Внутренний экологический туризм». Его участники обсудили возможности для экологичного отдыха в условиях дикой природы на территории Югры. Спикеры рассказали об уникальных туристических местах региона, путешествиях по Приполярному Уралу, тревел-журналистике.
Форум приурочен к международной экологической акции «Спасти и сохранить». Его цели – развитие экотуризма как нового направления деятельности администрации Нижневартовска, позиционирование лесного комплекса «Ягом» как территории развития экотуризма, формирование и поддержка сообщества экотуристов города.
«Это первое крупное мероприятие в лесном комплексе «ЯГОМ». Преображать эту территорию мы стали совсем недавно, но уже сейчас видим, насколько популярной она стала у вартовчан. Это позволяет привлекать инвесторов, развивать экоспорт, научно-практическую деятельность и экологический туризм. Будем продолжать!» – сказал глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко.
Всего в форуме приняли участие 60 жителей Нижневартовска, Излучинска, Мегиона. Мероприятие помогли организовать 10 волонтеров из Нижневартовского государственного университета.
«Думаю, что нижневартовский «Ягом» может стать площадкой, где людям будет комфортно делать первые шаги для исследования уникальной природы региона. Например, есть возможность организовывать туры «выходного дня», обучать людей быть туристами, создать базу, откуда можно будет отправляться в экспедиции по территории Нижневартовского района круглый год», – рассказал спикер форума, директор ООО «Дикий Север — Югра», организатор экспедиций на Приполярный Урал и трофейной рыбалки на водоемах Югры Дмитрий Савватеев.
Форум объединил сообщество любителей туризма, экологии и всех заинтересованных людей, которые хотели бы показать всем природную красоту Югры.
«Площадка необычная и уникальная. Здесь создаются безопасные и комфортные условия, но в тоже время мы остаемся в лесу, рядом с природой. Для молодежи это прекрасное место для отдыха и проведения фестивальных мероприятий», – подчеркнул спикер форума, продюсер телевизионных и кинопроектов, член Русского географического общества и Союза журналистов РФ Дмитрий Сотников.
Пресс-центр МЭА "Спасти и сохранить"