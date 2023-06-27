Именитые мастера и мастерицы собрались в Ханты-Мансийске
Представители 13 муниципальных образований Югры стали участниками XXVII научно-практического семинара «Традиционные изделия обских угров: аппликация тканью по ткани и бытовая деревянная утварь», который проходил с 19 по 23 июня в Ханты-Мансийске на территории этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
В семинаре приняли участие более 67 человек, наставниками выступили 8 мастеров Югры и Ямала. 42 участника получили справки о прохождении обучения. Также отметим, в фонды музея поступило 56 предметов от 35 человек. По данным этнографического музея, за 5 дней работы на мероприятиях семинара побывало 427 человек, это говорит о его значимости для жителей города Ханты-Мансийска и региона в целом.
На открытии семинара директор музея Л.А. Алферова отметила:
– Сегодня у нас праздничный, торжественный день, мы смогли собрать в маленьком зале весь «бомонд» мастеров Югры.
Людмила Александровна рассказала об истории семинара. Первый научно-практический семинар проходил в 2001 году в музее под открытым небом «Торум Маа».
– Сейчас музей для нас – это тёплый дом. Миссия нашего музея – не только показывать, как жили, как живут коренные жители, не только вовлекать в мир головоломок, тайн, загадок, но и не оставлять одну из главных мыслей – фиксировать, записывать и передавать следующему поколению это живое богатство, которое присутствует здесь. Замечательно, что когда-то родилась традиция – проводить научно-практические семинары, что мы идем под пристальным сопровождением нашей науки, потому что Татьяна Александровна Молданова, Наталья Николаевна Фёдорова – это наши постоянные эксперты и помощники-наставники. Приятно, что эта тема затронула очень многих, эта красота, которую творят замечательные волшебные руки, этому научиться очень сложно, но не говорить об этом нельзя, – сказала Л.А. Алфёрова.
В течение пяти дней участники семинара учились изготавливать предметы быта коренных малочисленных народов Севера. Примечательно, что наставниками были не только мастера Югры, но и соседнего региона – Ямала. Так, народный мастер России Герман Егорович Наков из Салехарда обучал участников семинара изготавливать деревянные чаши. Он отметил:
– В эти дни я изготовил чашу из дерева кедра, учил этому всех желающих, это были и дети, и взрослые, и даже мастера. У них я тоже новому научился. Из осинового дерева я сделал деревянную ложку. Мне очень понравилась уютная атмосфера этого тёплого дома.
Мастер из Казыма Белоярского района Николай Анатольевич Тасьманов на семинаре показывал, как северные ханты изготавливают деревянную поварёшку. Он работает в отделе экологического просвещения природного парка «Нумто», что находится неподалёку от г. Белоярского на озере Светлое. Он сказал:
– Сюда меня пригласили, чтобы научить всех желающих делать деревянную поварёшку. Дома можно её сделать за один день. А здесь, рассказывая и показывая, сделал за несколько дней. Эту поварёшку изготовил Анатолий Тырлин из Агана, я ему всё подробно рассказывал, как нужно делать, получилось отлично.
Представитель юрт Пунси Нефтеюганского района Анатолий Александрович Каюков впервые принимает участие в таком семинаре. У него свои родовые угодья, где с мамой и с другими членами своей семьи занимаются традиционными видами деятельности.
– Я сотрудничаю с музеями, на базах отдыха работаю, стойбища строю, быт показываю. Сюда приехал первый раз, рад, что меня пригласили, обучал изготавливать деревянные ложки. Сам тоже новому учился. А вообще, я делаю нарты, обласа, лодки, ножи, т.е. всё то, что каждый коренной житель должен уметь делать. Работе с деревом научился еще в детстве, постоянно с ножом, топором ходил. Мы жили на стойбище, братья двоюродные уезжали на лето, мы оставались, отец как пастух, я с ним. Отец что-то делал, я постоянно рядом, так и научился всему.
Народный мастер России Жанна Александровна Хохлянкина приехала на семинар с с. Корлики Нижневартовского района. Она 30 лет проработала в Корликовской участковой больнице санитаркой, в настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Так рассказала о своей работе на семинаре:
– Меня пригласили на семинар, чтобы научить всех желающих шить детский оберег ваховских ханты. У ваховских ханты раньше шили из меха обереги для деревянной люльки, с обратной стороны оберега зашивается пупок, на этом обереге зашит пупок моей дочери. Я его сшила, когда родилась дочь, использовала старинные бусы, которые остались от наших бабушек. Обычно на оберег наносят узор «крестик». Здесь мы его изготавливали из ткани, а раньше шили только из меха, в старину другого материала не было. Я научилась его шить еще в детстве, мама Раиса Петровна Могульчина тоже была народным мастером России. Она по бересте хорошо рисовала.
Ученицей Жанны Александровны стала сотрудница дома культуры и спорта «Созвездие» Светлана Николаевна Сайнахова из с. Полновата Белоярского района.
– Я работаю руководителем кружка «Сорни сак». Увидела на сайте музея «Торум Маа» информацию об этом семинаре, решила поучаствовать, сама отправила заявку. Со мной приехала дочь Алина, ей 11 лет. Здесь она сшила оберег из ткани, сейчас делает ложку из дерева. Я сама занимаюсь вязанием и бисером, а здесь впервые работала с тканью, тоже сшила оберег, – отметила Светлана Сайнахова.
Своими впечатлениями я работе на семинаре с нами поделилась Юлия Кузьмовна Миляхова:
– Я в данный момент нахожусь на пенсии. Мне очень понравилось, впервые была на таком семинаре. Хочу сказать слова благодарности тем, кто это организовал этот семинар. Я научилась шить кисет. Раньше мужчины использовали кисет для хранения табака, в нём есть кармашек, где хранится бумага для табака. Курящие мужчины всегда имели его при себе, чтобы табак не промокал, не высыпался. Обучала нас этому очень хороший мастер, правильный мастер Антонина Васильевна Чупрова. То, что неправильно сошьём, мы распарывали, шили снова. Она говорила нам: «Учитесь сразу делать правильно». Сейчас вот ещё шью оберег.
Представитель северных ханты Мария Герасимовна Зверева из с. Шеркалы Октябрьского района для участников семинара провела мастер-класс по изготовлению бытовых орнаментированных женских рукавиц. Интересно было наблюдать за работой женщин этой секции, ведь все с детства владеют мастерством в технике аппликации «тканью по ткани» и каждый по-своему может сшить рукавицы, но на семинаре пришли к единому мнению, результаты превзошли все ожидания.
Все изделия, выполненные во время работы семинара в технике аппликации «тканью по ткани», мужских ремёсел – бытовую деревянную утварь, останутся в фондах, которые можно будет увидеть на выставках этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
Надежда Рагимова