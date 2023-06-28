На Югру надвигается грозовой фронт
Для тех, кто следит за пожарной ситуацией в лесах, есть две новости. Как в присказке, одна хорошая - все природные возгорания на данный момент ликвидированы, а вторая плохая - погода заставит понервничать. В Югре прогнозируется прохождение грозовых разрядов. А ведь именно грозы в доминирующем числе являются причиной лесных пожаров.
В режим повышенной готовности переведены силы базы авиационной и наземной охраны лесов, это 700 человек. Ещё 30 возвращаются в округ с Алтая. Эта группировка помогала в ликвидации крупного возгорания. Воздушные суда сейчас мониторят леса. На эти цели планируется задействовать 11 самолётов.
Грозовой фронт уже зашёл в Югру. А конкретно на территорию Берёзовского и Белоярского районов.
Егор Збродов, первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры: «Мы не можем сейчас куда-то переместить группировку, внутрибазовое маневрирование провести, потому что по всей территории Югры будет грозовой фронт. Где-то он будет с меньшим количеством осадков, где-то с большим. И по итогам патрулирования мы будем оперативно принимать решения проводить внутрибазовое маневрирование».
Источник ТВ «Югра»