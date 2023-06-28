О трудоустройстве выпускников медицинских ВУЗов, получивших образование по целевому направлению
В этом году ожидаем трудоустройство 216 выпускников федеральных и региональных государственных ВУЗов, обучавшихся по целевому обучению. Из них 170 - выпускники наших югорских ВУЗов.
Это в два раза больше, чем в прошлом году!
106 целевиков-выпускников 2022 года по востребованным специальностям пришли на работу в наши медорганизации, из них 79 получили высшее медицинское образование в ВУЗах региона.
В Югре подготовка врачей осуществляется двумя медицинскими ВУЗами: СурГУ и Ханты-Мансийская медакадемия. Подготовка ведется по 2 направлениям специалитета и 36 направлениям аспирантуры
и ординатуры.
Подготовка среднего медперсонала осуществляется по 5 специальностям в 9 образовательных организациях Югры (6 образовательных организаций профессионального образования, 2 ВУЗа, 1 автономная некоммерческая образовательная организация).
Подготовка специалистов среднего звена расширяется. С 2023 года сестринскому делу обучают на базе БУ «Няганский технологический колледж», БУ «Лангепасский политехнический колледж», БУ «Урайский политехнический колледж».
На 2024 год запланировано увеличение контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального мед образования за счет бюджета округа на 38,5%.