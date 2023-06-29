Шесть томов «Академической истории Югры» готовы к печати
Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание редакционного совета по подготовке издания «Академическая история Югры».
Приветствуя членов редакционного совета, глава региона высказала уверенность в том, что издание «Академическая история Югры» будет иметь большой образовательный и просветительский потенциал. «Выступая 25 июня с лекцией, посвященной просветительской деятельности как инструменту реализации приоритетных задач в нашем регионе, на образовательной программе Российского общества «Знание», поделилась опытом реализации проекта по созданию “Академической истории Югры”, — отметила губернатор. — В частности, рассказала о международной конференции “Этнокультурное наследие коренных народов как ресурс устойчивого развития Югры”, всероссийской историко-краеведческой олимпиаде “Многовековая Югра”. Одна из приоритетных задач реализации подобных проектов — духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан, защита исторической правды».
Выражая благодарность команде института российской истории Российской академии наук, командам высших учебных организаций региона за большой научный труд, Наталья Комарова подчеркнула, что их исследования стали основой не только академической истории Югры, но и истории России.
Глава региона сообщила также, что лично обратилась к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой включить в многотомное издание «Православная энциклопедия» статью о православии в Югре. «Получила на это благословение Его Святейшества», — обозначила задачу членам редакционного совета по подбору авторского коллектива для подготовки такой статьи Наталья Комарова.
По вопросу реализации приоритетного проекта автономного округа «Создание академической истории Ханты-Мансийского автономного округа» («Многовековая Югра») в 2023 году выступил директор института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук, сопредседатель редакционного совета по подготовке издания «Академическая история Югры» Юрий Петров. Сопредседатель редакционного совета напомнил, что история проекта «Многовековая Югра» стартовала в 2018 году с поручения Президента России. «За пять лет проект успешно реализован: первые шесть томов полностью готовы к печати, подготовлены материалы для оставшихся двух томов, идет работа для подготовки их к печати», — констатировал Юрий Петров.
Оценивая работу авторского коллектива, директор института российской истории обратил внимание на то, что в издании выдержаны академические стандарты. «Мощная источниковая база, использование отечественной и зарубежной историографии, полидисциплинарность, — перечислил достоинства коллективного научного труда выступающий. — В ходе научных изысканий авторов «Академической истории Югры» граница обитания человека в этих местах была отодвинута на 350 километров севернее, чем ранее считалось. Наши исследования служат важным дополнением к “Истории России”, первые тома которой также готовы к печати». Юрий Петров отметил также актуальность исторического опыта межнационального взаимодействия, который имеет Югра, и который может быть предложен другим регионам России, не имеющим такой исторической опоры.
В завершение Юрий Петров высоко оценил возможность для Югры позиционировать свой духовный потенциал в рамках «Православной энциклопедии».
Подробнее о проводимой в настоящее время авторами работе по научной редактуре и подготовке томов издания «Академическая история Югры» к печати рассказал главный научный сотрудник института российской истории Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор, председатель редакционной коллегии Рудольф Пихоя. «Проведена научная редактура, экспертиза первых шести томов, — уточнил председатель редакционной коллегии. — В сентябре 2023 года планируется утверждение текстов седьмого и восьмого томов издания “Академическая история Югры”».
«Подготовка к печати — это первый этап нашей работы, — акцентировала внимание Наталья Комарова. — Основной этап впереди — популяризация этих знаний».