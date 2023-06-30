В Русскинской появится музейный парк «Тропа предков»
В Русскинской рядом с музеем Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова планируется обустроить новый туристический объект. Это будет музей под открытым небом парк «Тропа предков». В администрации Сургутского района рассказали о концепции по наполнению нового объекта.
В планах обустройство 9 локаций, отражающих быт и традиции коренных народов севера. В частности, на территории парка разместятся национальные хантыйские жилища – чумы, арт-объекты: олени с коралем, национальные хантыйские инструменты, информационные стенды с размахом крыльев птиц и следов животных, площадка с обеденной зоной.
- Предполагается, что будет 9 локаций, которые будут сосредоточены по маршруту следования гостей по этому парку. Они достаточно просты по содержанию, но отражают быт и основные виды деятельности коренных народов. Важно, что также, как и на Барсовой горе при планировании парка, мы исходили из одной простой категории – экоминимализм. Это будут естественные материалы использованы: дерево, глина и камень, - поделилась планами заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.
Закончить работы по обустройству парка планируют в 2024 году. В реализации проекта помогает компания «Лукойл». Недропользователями уже выделен первый транш в размере 7, 5 млн рублей, еще столько же переведут до конца года. Средства на развитие музея в Русскинской будут предусмотрены и в бюджете Сургутского района на следующий год.
- Когда мы говорим о формировании у молодых людей Югры, России гражданской позиции, мы должны исходить из того, что каждый должен очень хорошо знать региональную историю. Историю эту можно передать через книги, музейные экспонаты, либо через интерактивную форму, когда люди сами участвуют, что-то создают и наблюдают. Только так можно сформировать сопричастность к той культуре, в которой растёт молодой человек и потом формируется как гражданин большой страны и патриот. Этот содержательный проект как раз на это и направлен, - отметила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.
Все площадки оборудуют интерактивными досками, экскурсии будут проводить гиды. Появление музейного парка позволит сделать Русскинскую еще более привлекательной для туристов.
Отметим, что благоустройство общественных территорий на особом контроле и под пристальным вниманием Команды Югры.
Источник: администрация Сургутского района