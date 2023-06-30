В регионе проходит профилактическое мероприятие «Операция «Овод»»

В Русскинской рядом с музеем Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова планируется обустроить новый туристический объект. Это будет музей под открытым небом парк «Тропа предков». В администрации Сургутского района рассказали о концепции по наполнению нового объекта.

