В регионе проходит профилактическое мероприятие «Операция «Овод»»
В связи с появлением большого количества гнуса, овода, мошки, комаров, вынуждающих животных скрываться от атакующих насекомых в глубоких естественных водоемах, тем самым животные становятся легкодоступными для осуществления незаконной охоты, а так же в целях профилактики совершения противоправных действий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов подписан приказ от 27 июня 2023 года № 136-п «О проведении профилактического мероприятия «Операция «Овод»». кровососущих двукрылых насекомых
Цель Операции «Овод» - предупреждение, выявление и пресечение фактов браконьерства на диких животных.
Срок проведения оперативного профилактического мероприятия установлен с 30 июня 2023 года по 23 июля 2023 года.
В указанный период запланировано проведение постоянных рейдов на территории охотничьих угодий автономного округа должностными лицами Природнадзора Югры с привлечением сотрудников правоохранительных органов (Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре), производственных охотничьих инспекторов.
Итоги Операция «Овод» будут подведены до 28 июля 2023 года и размещены на сайте Природнадзора Югры.
Источник: Природнадзора Югры