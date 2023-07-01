Экологические конкурсы для югорчан
В рамках XX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Югре проходят конкурсы на развитие гражданской активности и экологического воспитания в регионе.
Так, в окружном конкурсе «Эколидер» могут принять участие югорчане, осуществляющие деятельность в областях экологического образования и просвещения, охраны окружающей среды, и внесшие вклад в формирование экологической культуры населения.
«Эколидер» проходит по четырем категориям: специалисты организаций, выполняющих работы природоохранного назначения; специалисты предприятий-природопользователей; педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования в области экологии; представители некоммерческих организаций экологической направленности.
Конкурс проводится в заочной форме с 22 мая по 30 ноября 2023 года. Материалы принимаются в электронном виде на адрес ecokonkursugra@yandex.ru, с пометкой конкурс «Эколидер-2023» до 10 сентября.
Школьников автономного округа в возрасте от 14 до 17 лет, принимающих активное участие в эколого-просветительской и природоохранной деятельности, приглашают рассказать о своих социально значимых экопроектах на тему: «Экологическое благополучие Югры».
Конкурс проходит по пяти направлениям: формирование экологической культуры; сохранение лесных и водных ресурсов; озеленение и благоустройство; обращение с твердыми коммунальными отходами; развитие этнографического и экологического туризма.
Работы принимаются на адрес электронной почты ecokonkursugra@yandex.ru с пометкой «Конкурс_проектов-2023» до 10 сентября.
Государственная библиотека Югры в партнёрстве с Природным парком «Самаровский чугас» проводит региональный конкурс «ЭкоОко. Бережный взгляд на окружающий мир». В нем могут принять участие жители Югры в возрасте от 7 лет.
Конкурс проходит по следующим номинациям: «Киновзгляд» (авторский видеоролик); «Мгновение» (фотоматериал, фотография); «Мой рисованный мир» (рисунок).
Работы и заявки принимаются до 22 сентября 2023 года по адресу электронной почты obs@okrlib.ru с пометкой «ЭкоОко».
Кроме того, в 2023 году в Югре проходит XXI окружной смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по экологическому просвещению населения автономного округа. Он проводится с 1 июня по 30 ноября 2023 года.
Конкурсные работы необходимо направить до 31 августа 2023 года на электронный адрес svistunovaao@okrlib.ru (в теме письма указать «конкурс_2023») и в печатном виде на почтовый адрес: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 2.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Природнадзора Югры: https://prirodnadzor.admhmao.ru/formirovanie-ekologicheskoy-kultury/.
#CПАСТИИСОХРАНИТЬ2023
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