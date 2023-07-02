Наталья Западнова: «Обязательным условием и одним из критериев эффективности деятельности органов власти становится обеспечение безопасности детей во всех сферах жизни»
Под председательством вице-спикера окружного парламента Натальи Западновой в Думе Югры состоялся круглый стол на тему «Об обеспечении комплексной безопасности детей на объектах социальной сферы».
В мероприятии приняли участие заместители Губернатора автономного округа Всеволод Кольцов, Елена Шумакова, Алексей Золотухин, а также депутаты окружной Думы, руководители (представители) профильных департаментов, федеральных и региональных исполнительных органов власти, органов образования Югры, общественных организаций и объединений.
Открывая заседание, Наталья Западнова отметила: «17 мая 2023 года принят Указ Президента РФ №358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в РФ на период до 2030 года». Органам государственной власти субъектов рекомендовано руководствоваться Стратегией при принятии решений, касающихся обеспечения комплексной безопасности детей».
В принятой на федеральном уровне Стратегии обозначены следующие угрозы для безопасности детей: снижение уровня благополучия детей и семей, имеющих детей; высокий уровень травматизма среди детей, приводящий к их смертности или инвалидизации; вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, совершение преступлений в отношении детей; распространение информации, представляющей опасность для детей, в том числе через Интернет; изменение представлений о традиционных духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностях.
Участники круглого стола обсудили вопросы безопасности летнего отдыха детей, причин детской смертности (от управляемых и неуправляемых причин), религиозной безопасности, качества школьного питания, работы школьных психологов.
По информации представителей профильных департаментов, в Югре уровень комплексной безопасности детей в учреждениях социальной сферы обеспечивается на достойном уровне. Все объекты социальной сферы имеют паспорта безопасности. Первая смена в летних лагерях прошла без инцидентов.
Постоянно ведется мониторинг по уровню безопасности учреждений. Обращается внимание на физическую, информационную, психологическую безопасность с учетом принятой Стратегии комплексной безопасности детей в России.
Первый заместитель директора Департамента образования и науки Югры Снежана Возняк отметила, что в регионе действует система контроля управления доступом в образовательные организации, подсистема «Безопасная школа» (контроль входа в школу вооруженных лиц»), подсистема «Осторожно, буллинг!» портала «Безопасное детство», детско-взрослые службы школьной медиации и ряд других механизмов и систем, обеспечивающих комплексную безопасность детей и подростков.
Выступающие отметили, что обязательным условием и одним из критериев эффективности деятельности органов власти становится обеспечение безопасности детей во всех сферах жизни. Проанализировали существующие риски и угрозы.
Заместитель Губернатора автономного округа Елена Шумакова обратила внимание на усложнение логистики по организации летнего отдыха детей. «Адекватным ответом было бы развитие собственных круглогодичных баз отдыха», – отметила Елена Шумакова.
Участники круглого стола пришли к единому мнению, что необходим анализ материально-технического состояния загородных организаций отдыха детей в Югре, изучения возможности передачи их в собственность округа.
Заместитель Губернатора автономного округа Всеволод Кольцов особо отметил информационные риски, формирование и внедрение деструктивных моделей поведения и экстремистских наклонностей в среде детей и подростков с подачи представителей недружественных стран.
Заместитель главы региона Алексей Золотухин затронул вопросы дополнительного финансового обеспечения комплексной безопасности детей в учреждениях социальной сферы в связи с изменением законодательства.
Депутаты окружной Думы высказали ряд предложений. В том числе о необходимости: обратить внимание на состояние дворовых площадок – спортивных и детских; обеспечить безопасность в небольших спортивных клубах, частных школах; учитывать при оценке работы органов власти эффективность контроля за управляемыми причинами детской смертности.
«Свои предложения в проект рекомендаций направили все участники, что говорит об актуальности темы. Среди высказанных предложений – разработка «дорожной карты» по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних в Югре по предотвращению негативного влияния социальных сетей, увеличение объемов профилактической иммунизации против вирусных инфекций и многое другое», – подвела итог работы заседания Наталья Западнова.
Рекомендации круглого стола будут направлены Правительству региона.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным пресс-службы фракции
«Единая Россия» в Думе Югры