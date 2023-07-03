По сто тысяч рублей выплатят югорчанам, получившим государственные награды за участие в СВО
Правительство Югры внесло изменения в региональный перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей.
Изменены условия предоставления денежной выплаты в размере 150 тысяч рублей гражданам, поступившим на военную службу по контракту через военный комиссариат автономного округа, пункт отбора по контракту, и участвующим в специальной военной операции.
Напомним, что данная выплата положена военнослужащему от Югры каждые четыре месяца, и теперь начальные 150 000 рублей будут выплачиваться в первый месяц прохождения военной службы для выполнения задач специальной военной операции. Ранее выплата производилась по окончании четырехмесячного периода. Выплату произведут беззаявительно, на основании списков от пункта отбора по контракту в Ханты-Мансийске.
Также в соответствии с принятым решением жители автономного округа, поступившие с 1 января 2023 года на военную службу по контракту через военный комиссариат автономного округа, получают право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда от места жительства до места поступления на военную службу в пункт отбора в Ханты-Мансийске.
Кроме того, все военнослужащие по контракту, мобилизованные, граждане, вступившие в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС Российской Федерации, теперь имеют право на получение региональной выплаты в размере 100 тысяч рублей при награждении государственными наградами за участие в СВО. Эта выплата носит заявительный характер.
Данные изменения были внесены в региональный перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для участников СВО по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой для усиления поддержки граждан, поступивших на военную службу по контракту через военкомат Югры.
Напомним, в автономном округе утверждён единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей. Перечнем предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 % ежемесячно, стопроцентная компенсация оплаты за детский сад, бесплатное питание в школе; 100 тысяч рублей предоставляется семьям в случае поступления ребенка в вуз по программам бакалавриата и специалитета, оказываются и другие меры поддержки.
Более подробно познакомится с ними можно на едином официальном сайте государственных органов автономного округа, сайте департамента социального развития Югры в разделе Социальное сопровождение по мерам социальной поддержки участников специальной военной операции и членам их семей.