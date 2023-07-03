При Правительстве России создан Совет по развитию системы социального и пенсионного страхования
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Совет будет анализировать состояние системы обязательного социального и пенсионного страхования, выявлять проблемы и искать их решения.
В числе прочего, Совет займётся рассмотрением предложений по обеспечению финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета Социального фонда, по минимизации рисков в системах пенсионного и социального страхования. Также он будет рассматривать инициативы по повышению гарантий социальной защиты трудящихся россиян и их семей.
Совет возглавит вице-премьер Татьяна Голикова. В его состав войдет председатель Социального фонда Сергей Чирков, а также представители Правительства, Госдумы, Совета Федерации и общероссийского объединения профсоюзов.
Решения Совета будут носить рекомендательный характер, при этом они будут направляться в Минтруд и Социальный фонд. Председатель Совета сможет давать поручения федеральным органам исполнительной власти, относящимся к его компетенции.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре