Этнофестиваль «Югорские обласа»
8 и 9 июля в поселке Шапша Ханты-Мансийского района состоится этнофестиваль «Югорские обласа». На протяжении двух дней здесь пройдут международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах, XV Генеральная ассамблея Северного Форума, фестиваль Российского движения детей и молодежи «Движение первых», а также кинопоказы Академии «Дух огня».
Планируется участие более 200 спортсменов из 11 муниципалитетов Югры: Белоярского, Березовского, Сургутского, Нижневартовского, Октябрьского и Нефтеюганского районов, а также Сургута, Нижневартовска, Урая, Когалыма и Ханты-Мансийска. Кроме того, в состязаниях примут участие спортсмены из Кении и Замбии.
В рамках фестиваля для гостей и участников будет подготовлена богатая культурная программа. Гости фестиваля смогут не только насладиться выступлениями национальных творческих коллективов. Будут представлены лучшие выставочные экспозиции, одной из которых станет «Знакомьтесь: обские угры», где пройдут игры, головоломки и мастер-классы по традиционным промыслам. Узнать культуру народов ханты и манси поближе можно будет, приняв участие в мастер-классах по прыжкам через нарты, в метании тыньзяна на хорей и перетягивании палки. Пройдут мастер-классы по изготовлению национальных игрушек, рисованию нефтью, росписи шопперов и созданию панно. Своим родным и друзьям можно будет отправить открытки в любую часть страны в стиле нефтяных разливов, сгенерированных нейросетью.
На открытой площадке российского движения детей и молодежи «Движение первых» любой желающий сможет научиться создавать украшения из бисера или обереги из глины, запустить в небо змея, приготовить лимонад из брусники и даже поймать самую большую рыбу на семейной рыбалке, а потом, научиться все это снимать на телефон в ходе мастер-классов.
Также гости фестиваля смогут покататься на лошадях от «Спортивной школы по конному спорту «Мустанг». Научиться делать мозаики, тканные обереги, расписывать кулоны, а потом сфотографироваться в фотозоне «Облас». Поможет глубже окунуться в культуру народов Севера аутентичный фольклор – песни, танцы и игры на музыкальных инструментах.
С праздничной ярмарки, которая будет расположена на территории фестивального городка, никто не уйдет с пустыми руками, ведь там можно будет приобрести не только сувениры, но и оценить кухню народов ханты и манси.
Важной составляющей этнофестиваля «Югорские обласа» станет XV Генеральная ассамблея Северного Форума, в рамках которой будут вручен специальный приз Международной организации северных регионов «Северный форум» за сохранения традиций и наследия коренных народов Арктики и Севера. За выдающиеся заслуги, вклад в развитии Северного Форума, межрегионального сотрудничества вручат медаль имени Уолтера Хикеля, основателя Северного форума. Медаль была учреждена по инициативе Республики Саха (Якутия) в 2013 году с целью поощрения и в знак благодарности наиболее отличившимся людям Севера за их вклад в развитие регионов и Северного Форума.
Спортивная часть праздника — международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах будет не менее насыщенная, чем культурная. Пройдут массовые старты на дистанции 0,5 км, эстафета на 0,5 км, одиночные гонки на 0,5 и 1 км, одиночные гонки стоя, а также гонки экипажей «Тройки» и «Двойки». Выявлять сильнейших будут в следующих возрастных категориях: юноши и девушки 12-13 лет, юноши и девушки 14-17 лет, мужчины и женщины 18-25 лет, мужчины и женщины 25-35 лет, мужчины и женщины 36-50 лет, мужчины 56 лет и старше, а также женщины в возрасте 51 года и старше.
Состязания не начнутся без традиционной обрядовой части поклонения водному духу Вит Хону. Шаман задобрит духа подношениями и песнопениями. Затем его помощник на обласе выплывет на середину реки и выпустит ритуальные стрелы и только после этого спортсмены смогут выйти на старт.
Кроме того, в рамках Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах пройдут соревнования по национальной спортивной борьбе. За звание победителей поборются мужчины и женщин в пяти весовых категориях.
Программа этнофестиваля «Югорские обласа»:
8 июля
09:20-18:00 — этнокультурная программа;
10:00 — торжественное открытие фестиваля;
10:30 — обряд приношения покровителю водной стихии;
11:00 — масс-старты 0,5 км;
12:00-18:00 — награждение участников;
12:30-18:00 — одиночные гонки.
9 июля
10:00-16:00 — этнокультурная программа;
10:00 — эстафета женская;
12:00 — эстафета мужская;
16:30 — награждение участников, закрытие фестиваля.