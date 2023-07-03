Выставка «Род Дыбиных из Самутнёла» в поселке Теги
17 июня 2023 года прошло юбилейное мероприятие, посвященное 70-летию поселка Теги Березовского района «Живи мое село». В рамках этого праздника состоялось очередное открытие выставки «Род Дыбиных из Самутнёла» из цикла «История семьи в истории страны – след прожитой жизни». Представила род Дыбиных заведующая отделом научно-исследовательской и методической деятельности Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» г. Ханты-Мансийска Решетникова Раиса Германовна. До этого выставка побывала во многих поселениях Югры, где издавна проживают древний род Дыбиных.
На красивом берегу могучей реки Обь на берёзовом острове раскинулась деревня Самутнёл. В те далекие времена именно здесь недалеко были найдены воинские доспехи. На это священное место съезжаются рода Дыбиных, Самариных, Юминых, Эмилевых и др.
В деревне Самутнёл пустили родовые корни и семья Дыбиных. В архивных источниках зафиксирована фамилия Дыбиных, как Нипины, Типины. Родовое древо – это мощные и крепкие корни, в настоящее время оно составляет уже 500 человек. Они удачливые рыбаки, охотники и искусные мастера. Среди них есть педагоги, медицинские работники, работники нефти и газа и другие профессии.
На выставке интерес к родовым корням вызван не только у взрослых, но и активными посетителями были дети этого большого рода. Именно в Тегах пустили свои корни семей Гындышевых.