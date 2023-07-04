Еремей Айпин принял участие в работе круглого стола в Государственной библиотеке Югры
Вице-спикер окружного парламента – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа Еремей Айпин принял участие в работе круглого стола на тему «Роль писателя в формировании духовно-нравственных ценностей и проблемы творчества молодого поколения авторов». Мероприятие состоялось в Государственной библиотеке Югры в Ханты-Мансийске.
В работе круглого стола приняли участие представители органов исполнительной власти автономного округа, литературоведы, писатели, общественные деятели. Они обсудили наиболее актуальные вопросы, затрагивающие литературный процесс в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и России.
Выступающие осветили творчество современных авторов мансийской литературы, рассказали о креативном потенциале языков и литературы народов Югры, о необходимости проведения творческих семинаров для начинающих писателей, о совете молодых литераторов Союза писателей России, обсудили роль профессиональных писательских союзов в формировании духовно-нравственных ценностей. Также были затронуты вопросы издания и продвижения художественной литературы писателей Югры и грантовой поддержки начинающих авторов.
Информация Думы Югры