В селе Октябрьского района открылась врачебная амбулатория
В селе Малый Атлым Октябрьского района появилась новая врачебная амбулатория. Медучреждение сможет принимать жителей 6 населённых пунктов муниципалитета, а это около полутора тысяч человек.
Возводить амбулаторию начали в прошлом году. Новое здание пришло на смену старому, построенному ещё в 1989. В нём оборудованы кабинеты терапевта, стоматолога, процедурный и прививочный, а также клинико-диагностическая лаборатория и дневной стационар. Для удобства маломобильных групп населения установлены пандусы и специальные поручни.
Добавим, что медицинское учреждение появилось в рамках реализации народной программы «Карта развития Югры».
Источник «ТВ Югра»