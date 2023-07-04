«Мой мир: Семья, Югра и Я»
В филиале Государственного художественного музея «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева» начинает работу выставка «Мой мир: Семья, Югра и Я». Её открытие традиционно приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Выставка – итог окружного конкурса, который проводит департамент культуры Югры.
В юбилейном 10 конкурсе приняли участие 75 детей и подростков из г. п. Излучинск, г. Нягань, г. Пыть-Ях,г. Нефтеюганск, г. Ханты-Мансийск. За все время его существования на выставках в музее и на других пространствах было представлено свыше 700 ярких творческих работ.
На этот раз юные художники выразили свое особое отношение к Родине, отдавая дань ее неповторимым красотам и уникальной культуре северных народов. Пейзажи и жанровые сценки передают мир гармонии природы и человека. Особенно теплые работы посвящены семейному кругу, встречам веселых друзей и общению с домашними животными.
Духовная культура, важная составляющая жизни всех национальностей, проживающей в Югре, нашла отражения в детских работах на тему православных, мусульманских и национальных праздников. Во время работы выставки состоятся тематические мастер-классы.
Выставка продолжит свою работу с 7 июня по 10 сентября 2023 года.
ул. Лопарева, 7. Телефон: (3467) 32-02-22