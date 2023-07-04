«Мой мир: Семья, Югра и Я»

По данным департамента недропользования и природных ресурсов, по состоянию на 9:00 5 июля, в Югре проводятся работы по тушению 13 природных пожаров на площади 351 гектар, шесть из них локализованы на площади 51 гектар. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

