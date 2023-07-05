Завершилась работа над первыми шестью томами «Академической истории Югры»
Завершилась работа над первыми шестью томами «Академической истории Югры». Проведена их научная редактура и экспертиза. Три тома уже переданы в издательство для редактуры.
Тексты томов утверждены на заседании редакционного совета по подготовке издания «Академическая история Югры» под председательством губернатора автономного округа Натальи Комаровой и директора Института российской истории РАН, главного редактора издания Юрия Петрова.
– «Академическая история Югры» принесет огромную пользу для образования и просвещения югорчан и россиян. Реализация проекта имеет большое значение в патриотическом воспитании граждан, защите исторической правды и передаче подрастающему поколению достоверной информации о нашем регионе, – отметила Наталья Комарова.
Юрий Петров считает, что успех «истории» очевиден:
– Авторам удалось убедительно обосновать факт бытования человека на территории Югры около 18 тысяч лет назад. Также большой новацией стало то, что граница начального расселения людей оказалась на 350 километров севернее, чем считалось ранее. Это безусловно научное открытие.
Напомним, что шесть томов «Академической истории Югры» охватывают период от древности до 1954 года – конца Сталинской эпохи. Последующие два тома (7 и 8) будут посвящены периоду нефтяного освоения Западной Сибири и новейшей истории. Они будут готовы по графику к сентябрю 2023 года.
Председатель редколлегии, профессор Рудольф Пихоя отметил принципиально важные итоги исследования для истории нашей страны:
– Удалось создать новое научное качество проекта. Оно определяется тремя составными частями. Прежде всего – экологическая, которая идет от первого до последнего тома. Вторая – этнографическая. Большое внимание уделяется истории коренных народов Севера, ведь Россия – страна северная. И в этом смысле этнографическая составляющая – это очень важная вещь. И третья – это сложная правовая и административная история региона, которая имеет безусловное научное значение и новизну.