В Ханты-Мансийске прошли открытые региональные соревнования по конному спорту
Спортивная школа по конному спорту «Мустанг» с 29 июня по 2 июля провела открытые региональные соревнования. В них приняли участие более 70 спортсменов из разных муниципалитетов Югры: Нягани, Мегиона, Югорска, Советского района, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.
Возрастная категория: всадники на пони — от 9 до 11 лет, мальчики и девочки на лошадях — от 10 до 14, юноши и девушки от 14 до 18, а также дети с ОВЗ и ментальными нарушениями. Спортсмены соревновались в конкуре, выездке и паралимпийской выездке.
Всего было завоёвано 24 золотые медали, 24 серебряные медали и 23 бронзовых.
«Соревнования очень значимы для развития детей как спортсменов. Спорт развивает у детей характер и выносливость. Верховая езда, как и оздоровительная физкультура в какой-то степени, способствует физическому развитию и укреплению, правильной осанке, хорошей координации и чувству баланса», — прокомментировала тренер-преподаватель спортивной школы по конному спорту, главный секретарь соревнований в 2023 году Елизавета Соловьева.
12-летняя Яна Ребьякова — победительница из Ханты-Мансийска в категории лиц с ОВЗ, — рассказала о том, как пришла в спорт: «Когда я была маленькая, мы часто приходили сюда на соревнования и мне понравилось. Захотелось тоже добиваться успехов. В скором времени планирую начать заниматься конкуром, а еще мечтаю ездить на соревнования по конному спорту в разные города и побеждать».
Яна поблагодарила лошадь Барби за победу по сложившейся традиции: повесила медаль в деннике рядом с лошадью и угостила вкусненьким.
Полный список победителей опубликован на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».
Ранее мы писали об участии в соревнованиях по конному спорту спортсменов из Донбасса.