В ямальском музее раскрыли секреты изготовления стрел
Стрелы, которые хранятся в фондах Шурышкарского музейного комплекса, являются уникальными экспонатами. Об этом рассказали в Telegram-канале учреждения.
«Стрелы изготовлены во второй половине ХХ века и являются уникальными экспонатами, хранящимися в фондах. Лук и стрелы на Руси использовались преимущественно как боевое и охотничье оружие. Древесину для стрел старались заготавливать осенью», — говорится в сообщении.
Отдавали предпочтение старым деревьям, так как их древесина плотнее и прочнее. Наконечники для стрел делали из различных материалов, таких как камень, рога животных, кости, а позже использовались металлические наконечники из бронзы или железа, так как они были более мощными и устойчивыми к коррозии. Для закрепления наконечников на древке применялись два метода: втулка, закрепляемая клеем из рыбьего жира или смолы, и острие с черенком, которое усиливалось тонкой веревкой, пропитанной клеем.
Ранее сообщалось, что в тюменских музеях ямальцы увидят картины Сафронова и выставку раритетного оружия.