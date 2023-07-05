Напряженная обстановка с лесными пожарами сложилась на территории Березовского и Октябрьского районов
По данным департамента недропользования и природных ресурсов, по состоянию на 9:00 5 июля, в Югре проводятся работы по тушению 13 природных пожаров на площади 351 гектар, шесть из них локализованы на площади 51 гектар. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.
«Причины возгорания: 12 случаев — гроза и один случай — человеческий фактор. В работе по тушению возгорания принимают участие 154 человека, — сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов. — Сложилась напряженная обстановка с лесными пожарами на территории Березовского и Октябрьского районов. Отмечу, угроз населённым пунктам и объектам экономики нет».
План работы по авиации: 16 самолётов — на мониторинге и четыре вертолёта — по доставке людей. Сегодня в Березовский район будет направлен дополнительный вертолет на базировку для обслуживания природных возгораний.
По словам Егора Збродова, на сегодняшний день задействовано учреждение «Центроспас-Югория» в количестве 17 человек, а также проводится внутрибазовое маневрирование — 50 человек из Кондинского и Нижневартовского районов.
Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы 136 ландшафтных (природных) возгораний площадью 22,7 тысячи гектаров и 247 лесных пожаров площадью 28,5 тысячи гектаров, а также шесть лесных пожаров площадью 525 гектаров на землях особо охраняемых природных территорий.
Напомним, с 28 апреля на территории автономного округа действует особый противопожарный режим. С 25 мая установлен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охоты и рыболовства в поймах крупных рек.
Источник: admhmao.ru