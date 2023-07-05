Этим летом 40 тысяч детей из Югры отдохнут и поправят здоровье в лагерях в 13 регионах страны
В Югре продолжается летняя оздоровительная кампания. В этом году более 40 тысяч детей из региона отправятся на отдых в летние лагеря автономного округа, Республики Крым, Башкортостана, Татарстана, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Алтая, Краснодарского края, Тюменской, Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Свердловской областей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщала губернатор Югры Наталья Комарова.
В автономном округе для юных югорчан работает 560 детских летних оздоровительных организаций, более 4 тысяч специалистов — педагогов, инструкторов, психологов, вожатых, 39 туристических, краеведческих, патриотических смен.Впервые в округе пройдут смены общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». В июле в автономном учреждении дополнительного образования «Мастерская талантов «Сибириус» запланирована региональная профильная смена «Время первых».
«Дети из Донецкой Народной Республики отдохнут в этом году в Краснодарском крае, Югре. Эта работа ведется по соглашению о сотрудничестве между автономным округом и городом Макеевкой Донецкой Народной Республики. 600 детей отдохнут в санаториях черноморского побережья, 200 детей в Сургутском, Кондинском и Советском районах, 200 детей пройдут лечение в Многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов в Сургуте», — отметила Наталья Комарова.
Источник: Новости Югры