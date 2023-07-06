В «Мань Ускве» прошла «мастеровая» смена
Девчонки и мальчишки с нетерпением ждут лето, чтобы отдохнуть в этническом стойбище «Мань Ускве». В этом году в последних числах июня прошла первая смена этностойбища – «Мастеровая». Она была посвящена «Народному мастеру России» Меровой Аксинье Степановне и называлась «Сасыл хаснэ нэ» («Берестой владеющая женщина»). Ребята и взрослые мастерили изделия из природного материала – бересты.
«Мастеровую» смену в части творческой работы подготовила Евгения Вьюткина, директор АНОРКРС «Центр технологий», член «Союза мастеров Югры». Они с мастерами ранней весной заготовили бересту, в это время года кора березы толще и на ней можно выскабливать орнамент. Летняя береста тоньше и имеет светло-жёлтой цвет, изделия, сделанные из такого материала, уже не орнаментируются.
Для обучения жителей «Мань Ускве» пригласили мастеров из Ханты-Мансийска Вячеслава Кондина, сотрудника этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», и Галину Кондину, журналиста газеты «Луима сэрипос». Галина – младшая дочь Аксиньи Степановны Меровой, она переняла у мамы азы работы с берестой. Аксинья Степановна была одной из мастериц, которая искусно делала берестяные люльки. Изготовление такой люльки – трудоёмкий процесс, требующий физических усилий, поэтому не всем он под силу. Другие изделия изготавливать легче, хотя тоже нужны сноровка, умения и знания. К примеру, нужно знать, как правильно загибать уголки, и как сшивать слои бересты.
На «Мастеровой» смене жители «Мань Ускве» сшили несколько традиционных изделий. Мастерицы выскоблили орнаменты, и получились красивые, традиционные изделия. Девочки сшили сначала берестяные акани-куколки, затем маленькие кукольные люлечки-апы.
С мальчиками работал Вячеслав Кондин, вместе они мастерили ножны из бересты. Вячеслав Юрьевич прочитал лекцию об обработке кедрового корня и коры березы. Затем с ребятами они сходили в лес, собрали кедровый корень, необходимый для сшивания ножен. Чтобы обработать корень кедра и очистить от смолы и коры Вячеслав сделал специальное приспособление. Затем с ребятами они расщепляли корень пополам и смачивали в воде. После приступили к подготовке бересты. Мальчикам так понравился процесс, что многие из них изготовили ножны и для своих пап. Нужно сказать, что это тоже нелегкий процесс, требующий больших усилий, но с помощью мастера многие ребята хорошо справились.
На стойбище каждый день проходили занятия по изучению мансийского языка, их проводила Елена Фризоргер. Елена разработала систему обучения мансийскому языку для невладеющих. Занятия проходили в игровой форме, для этого были подготовлены специальные карточки с картинками и словами на мансийском языке, ребенок самостоятельно подбирал к картинке слово. Таким образом, сначала они работали с существительными, затем с глаголами и прилагательными. Елена говорит, что сейчас игра проходит апробацию, затем возможно потребуется доработка. Такие занятия проходят в игровой форме, у детей развивается слуховое и зрительное восприятие, что очень важно для быстрого запоминания. Для реализации данного проекта Елена получила грант из фонда грантов губернатора Югры.
Занятия по истории и культуре коренных народов Югры проводила Любовь Стаканова. Она рассказала о древней культуре народа манси.
Каждый вечер на мастеровой смене проходили тематические вечера, дети готовились к ним в течение дня, писали легенды и ставили сценки. Также проводили спортивную игру «12 палочек» и турнир по традиционной мансийской игре «Туслы».
Сегодня «Мань Ускве» – единственный детский этнолагерь, который работает уже 30 лет. Все этнические стойбища, создание в начале и середине 90-х годов, прекратили свое существование. У «Мань Ускве» очень сильный, мудрый и стойкий руководитель – Любовь Павловна Стаканова, которая возглавляет его со дня основания. И благодаря ей, этническое стойбище продолжает свою работу и остаётся местом притяжения для молодого поколения.
Жителям стойбища желаем процветания, развития, новых идей и проектов!
Галина Кондина