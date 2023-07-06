Управленцы Югры победили на российском этапе мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом GMC
Команда Ugrateam-management, в составе которой играют директор Департамента информационных технологий и цифрового развития – заместитель Губернатора Югры Павел Ципорин, директор Департамента государственной службы и профилактики коррупции Югры Александр Деменко, директор Департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин, руководитель проектов Центра управления изменениями Регионального института управления Руслан Богордаев и судья судебного участка №2 Октябрьского района Алексей Малаев, одержала победу на Российском этапе Мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.
За победу на национальном этапе чемпионата боролись 37 команд, в том числе выпускники конкурса «Лидеры России».
Команда Ugrateam-management стала чемпионом России по итогам национального суперфинала чемпионата ещё в 2022 году, а теперь подтвердила своё звание, получив право представлять Россию на Мировом чемпионате, который планируется провести в сентябре в Анголе.
Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом GMC проводится РАНХиГС при Президенте РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив уже более 15 лет. GMC – это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту, в основе которого комплексный компьютерный бизнес-симулятор, дающий возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции. Чемпионат позволяет людям из разных отраслей активно обмениваться практическим опытом в безрисковых имитационных ситуациях, раскрывать свой управленческий талант и получать импульс для личностного роста.
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