За Кубок губернатора Югры по гребле на обласах поборются представители 8 стран
Гости из восьми стран мира примут участие в традиционных соревнованиях на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах.
Об этом рассказала заместитель губернатора Югры Елена Шумакова. Она добавила, что в этом году сохранить международный статус в силу ряда обстоятельств было непросто, однако в итоге мы увидим на фестивале множество иностранных гостей.
Также замгубернатора подчеркнула: все, что связано с сохранением культуры, исконных традиций коренных малочисленных народов Севера, их устойчивым развитием, — это те гуманитарные мосты, которые сохраняют свою крепость, несмотря на все сложности внешней геополитической обстановки, цитирует ее ugra-news.ru.
«Мы ожидаем участников из восьми зарубежных стран. Интерес к турниру оказался очень большим. Поэтому в этом году мы расширили его формат. И теперь эти соревнования переросли в масштабный этнофестиваль «Югорские обласа», — рассказала Елена Шумакова.
Напомним, этнофестиваль «Югорские обласа» будет проходить в Шапше 8 и 9 июля. В соревнованиях на Кубок губернатора Югры примут участие более 200 спортсменов, включая гребцов из Турции, Китая, Ирана, Замбии, Нигерии, Кении, Индии.
Источник: ТВ Югра