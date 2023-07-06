Форма поиска

Для слабовидящих

В Югре действуют 26 лесных пожаров

06.07.2023

Количество и площадь лесных пожаров в Югре за сутки  увеличилось в 2,5 раза. 
По состоянию на 9 часов утра 6 июля  в Югре проводятся работы по тушению трех ландшафтных пожаров на площади 125,3 гектара и  26  лесных пожаров на площади 512,4 гектара. 
Как сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов Югры, девять лесных пожаров   локализованы на площади 140,1 гектара. 
Наибольшая площадь  пожаров — в Белоярском лесничестве (172,2 га, из них  4 на площади 97,2 локализованы) и в Березовском лесничестве (166 га). 
Действуют пожары в Кондинском, Няксимвольском, Октябрьском, Самаровском,  Советском и Сургутском лесничествах. 
К их ликвидации привлечены 314 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.
За прошедшие сутки в регионе потушили 2 ландшафтных пожара на площади 209 га и 6 лесных пожара на площади 47,55 га.
Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 253 лесных пожаров на площади 22540,81 га.
Источник: Новости Югры
 

06.07.2023

06.07.2023