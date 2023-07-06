В Югре действуют 26 лесных пожаров
Количество и площадь лесных пожаров в Югре за сутки увеличилось в 2,5 раза.
По состоянию на 9 часов утра 6 июля в Югре проводятся работы по тушению трех ландшафтных пожаров на площади 125,3 гектара и 26 лесных пожаров на площади 512,4 гектара.
Как сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов Югры, девять лесных пожаров локализованы на площади 140,1 гектара.
Наибольшая площадь пожаров — в Белоярском лесничестве (172,2 га, из них 4 на площади 97,2 локализованы) и в Березовском лесничестве (166 га).
Действуют пожары в Кондинском, Няксимвольском, Октябрьском, Самаровском, Советском и Сургутском лесничествах.
К их ликвидации привлечены 314 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.
За прошедшие сутки в регионе потушили 2 ландшафтных пожара на площади 209 га и 6 лесных пожара на площади 47,55 га.
Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 253 лесных пожаров на площади 22540,81 га.
Источник: Новости Югры