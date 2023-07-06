В Югре действуют 26 лесных пожаров

Количество и площадь лесных пожаров в Югре за сутки увеличилось в 2,5 раза.

По состоянию на 9 часов утра 6 июля в Югре проводятся работы по тушению трех ландшафтных пожаров на площади 125,3 гектара и 26 лесных пожаров на площади 512,4 гектара.

