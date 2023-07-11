Жители Берёзово присоединились к всероссийскому фестивалю «Семейная команда»
В День семьи, любви и верности, 8 июля, по всей стране состоялся фестиваль «Семейная команда». К празднику присоединились и жители посёлка Берёзово, фестиваль прошёл в спортивном комплексе «Виктория».
Организатором выступили отдел молодёжной политики администрации Берёзовского района, спортивный комплекс «Виктория», местное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».
В мероприятии приняли участие любители спорта, активные жители п. Березово, большинство из которых представляли семейные команды.
С Днём семьи любви и верности участников спортивных состязаний поздравила заместитель главы Берёзовского района Ирина Чечёткина: «Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня замечательный праздник – День семьи, любови и верности! Россия всегда была сильна семейными традициями. Семья – это основа государства, с семьи все начинается. Хочу пожелать, чтобы в ваших семьях царила гармония, любовь, взаимоуважение. Чтобы наши семьи росли, чтобы у каждой семьи было благополучие, светлое будущие. А также хочется, чтобы такие спортивные традиции были в каждой семье. Когда мы вместе делаем одно большое дело – это всегда на пользу. С праздником!
Участников спортивного праздника поприветствовал эск-чемпион мира по боксу, депутат окружной Думы Руслан Проводников. Он сказал: «Друзья, земляки, семьи хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. Закончив свою карьеру, немного приостановившись, замедлив темп, ты начинаешь созидать, наблюдать и начинаешь понимать, что настоящая ценность – это семья! Когда в семье есть: любовь, доброта, взаимопонимание, то этот человек хочет любить, помогать и быть счастливым. Ребята, желаю в этот день, в этот праздник по-настоящему любить, чтобы вы понимали – это и есть настоящая ценность!
По хорошей доброй традиции Руслан Проводников прочитал стихотворение Роберта Рождественского «Человеку надо мало». Затем под зажигательную музыку для всех любителей спорта югорский спортсмен провел разминку.
На спортивном мероприятии, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, состоялись забеги в разных возрастных категориях.
Программа состязаний предусматривала: семейный спортивный забег; индивидуальный забег; семейную эстафету.
Одним из главных событий спортивного праздника стала семейная эстафета, явившая собой поочередный командно-семейный забег, в финале которого участники собрали из бумажных букв слово «семья». Праздник прошёл весело и позитивно, все активные участники фестиваля были отмечены дипломами.
Людмила Теткина