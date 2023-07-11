Работники Ассамблеи приняли участие в акции «Вода России»
Коллектив Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры присоединился к Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов «Вода России». Волонтеры из числа работников Ассамблеи очистили от бытового мусора берег реки Иртыш в районе микрорайона «Южный» города Ханты-Мансийска.
«На странице Администрации Ханты-Мансийска мы увидели, что 7 июля Департамент городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска приглашает всех желающих на субботник на берегу Иртыша. Я предложила коллегам принять участие в субботнике, они согласились.
В отделе экологии нам выдали перчатки и десять мешков мусора на четверых взрослых. После окончания рабочего дня мы отправились на уборку. Десять мешков наполнили меньше чем за час. Мусора очень, очень много. Нас это очень обеспокоило. Неужели люди не понимают, что значительная часть оставленного на берегу бытового мусора спустя время попадает в воду, нанося серьёзный вред экосистеме, здоровью человека и животных?», - поделилась своими впечатлениями Александра Васильева, советник Еремея Айпина, заместителя Председателя Думы – председателя Ассамблеи.
Добавим, Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» - один из крупнейших в стране волонтерских экологических проектов, объединивший уже более 8 миллионов человек. Всероссийская акция «Вода России» проводится на территории России с 2014 года в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов национального проекта "Экология".
Александр Алгадьева