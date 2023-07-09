В Югре прошла XV Генеральная ассамблея международной организации «Северный Форум»
7-8 июля 2023 года в Ханты-Мансийске прошла XV Генеральная ассамблея Северного Форума. В рамках ассамблеи состоялись круглые столы рабочих групп по арктическому туризму и оценке качества жизни, Российского-Азиатского консорциума арктических исследований, заседания Комитета региональных координаторов и Совета губернаторов Северного Форума.
Генеральная ассамблея проводится раз в два года и является основным мероприятием Северного Форума, определяющим стратегию развития организации на следующий двухлетний период.
В ходе заседания Совета губернаторов прошло голосование, на котором участники единодушно избрали Ханты-Мансийский автономный округ председательствующим регионом Северного Форума на 2023–2025 годы, председателем совета губернаторов Северного Форума стала губернатор Югры Наталья Комарова.
Н.В. Комарова обозначила отдельные направления деятельности на период председательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Северном Форуме. Участники совещания поддержали и одобрили программу деятельности на ближайшие годы.
В ходе заседания участники поделились опытом гуманитарного и экономического сотрудничества с регионами Северного Форума, обсудили реализацию проектов в области науки и образования, утвердили отчёт о деятельности Северного Форума и план работы на 2023 и 2025 годы.
Состоялась передача председательства в Российско-Азиатском консорциуме арктических исследований Югорскому государственному университету.
В рамках заседания было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между региональным отделением всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Югре и Ассоциацией по содействию развитию северных территорий «Академия Северного Форума». Офис регионального отделения Северного Форума будет открыт на базе Русского географического общества в Ханты-Мансийске.
7 июля прошли круглые столы рабочей группы Северного Форума по оценке качества жизни, по развитию арктического туризма и по исследованию «загрязнение рек в северных регионах.
Для этого были приглашены учёные-экономисты, экологи, медики и социологи, работники здравоохранения и образования, предприниматели, представители органов государственного и муниципального управления, представители культурно-автономных организаций северных территорий, другие социальные группы.
На круглом столе посвящённом оценке качества жизни говорили о роли индексов качества жизни в достижении показателей устойчивого развития, жизнеобеспечении и жизнеустройстве жителей Сибири, о программе «Дети Арктики», о качестве жизни трудового мигранта в Арктике, об управлении качеством и безопасностью (превентивной) медицины, об исследовании качества жизни регионов РФ на основе данных социальных медиа.
Вопросы арктического туризма затронули на заседании второго круглого стола. Это вопросы о системе развития туризма, об основных направлениях, об автомобильном туризме и придорожном сервисе, о промышленном туризме, школе промышленного резерва, о гастродимломатии (как комплексной программы, целью которой является изменение имиджа страны (региона), его позиционировании с помощью национальной (региональной) кухни), о подготовке кадров для туристской отрасли, о проектах малого и среднего бизнеса в сфере туризма, о туризме и нематериальном культурном наследии, традициях и ремёслах.
Круглый стол российско-азиатского консорциума арктических исследований был посвящён загрязнению рек в северных регионах. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Амосова и Северным Форумом.
На совещании комитета региональных координаторов говорили о деятельности и перспективах Северного Форума.
Институт послов доброй воли Северного Форума пополнился экспертами из России и США.
Во время работы XV ассамблеи Северного Форума были отмечены заслуги активистов. На совещании комитета региональных координаторов XV Генеральной ассамблеи Северного Форума международной организации северных регионов «Северный Форум» директору Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Людмиле Алфёровой, сотруднику музейно-просветительского центра «Отражение» городского поселения Талинка Ольге Стыцюк и кандидату исторических наук, сотруднику окружного Дома народного творчества Тимофею Молданову вручена высокая награда медаль Уолтера Хикеля.
Памятная медаль была учреждена по инициативе Республики Саха (Якутия) в 2013 году с целью поощрения и в знак благодарности наиболее отличившимся людям Севера за их вклад в развитие регионов и Северного Форума. Уолтер Хикель – основатель «Северного форума», международной организации, объединяющей региональные правительства для продвижения и укрепления диалога между лидерами регионов Арктики и Севера.
Надежда Вах