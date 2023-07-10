Более 100 мероприятий пройдет в рамках фестиваля «Эколята Югры – друзья и защитники уникальной Природы Севера!»
Фестиваль «Эколята Югры – друзья и защитники уникальной Природы Севера!» проходит в дни международной экологической акции «Спасти и сохранить».
В его рамках запланировано более 1000 мероприятий, направленных на воспитание экологической культуры у подрастающего поколения. В событии поучаствуют около 14 тысяч дошкольников со всех муниципалитетов Югры. Детям расскажут о необходимости сохранения, охраны и спасения природы для выживания человека.
Формат мероприятий не ограничен: высадка деревьев, кустарников и цветов, классные часы, беседы, экологические игры, квесты, викторины, конкурсы рисунков, костюмов, плакатов, листовок, проектов, скворечников, чтецов, сочинений, цветочной рассады, эмблем, фотографий, поделок из пластика, экологических сказок, видеороликов, реализация экологических проектов и многое другое.
Традиционно в дни фестиваля проходит торжественное посвящение детей в ряды «Эколят-дошколят». В Ханты-Мансийске на церемонии открытия Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в защитники природы посвятили воспитанников школы-сада №7 имени Дунина-Горкавича. Руководитель Природнадзора Югры повязал эколятам зеленые галстуки, вручил настольные игры и экокубы, из которых можно вырастить настоящее дерево. Вступая в экодвижение, ребята дали клятву беречь и охранять природу.
В Сургутском районе торжественное открытие фестиваля прошло на базе детского сада «Ромашка» в Лянторе. Юные экологи в сопровождении взрослых пели и танцевали, сажали кустарники на аллее «Эколят Югры» и принимали участие в акции «Подари дом птицам». Они развешивали скворечники, которые смастерили вместе с воспитателями и родителями.
«Событие вошло в цикл экологических мероприятий в рамках акции «Спасти и сохранить», в которой активное участие принимают жители всех поселений Сургутского района. «Эколята Югры» - гордость нашего муниципалитета. Детсад «Ромашка» является не только федеральной экспериментальной инновационной площадкой, но и методическим центром, на базе которого реализовывается идея нового экологического движения, проходят повышение квалификации педагоги, ведется активная работа с детьми, родителями, представителями власти в сфере охраны природы», – рассказал председатель думы Сургутского района Валентин Полторацкий.
Опыт прошлого года оказался положительным. В акции приняли участие около 32 тысяч жителей Югры.
«В 2022 году в фестивале «Эколята Югры – друзья и защитники уникальной Природы Севера!» приняли участие образовательные организации из 19 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа. В период фестиваля было проведено более 2865 мероприятий экологической направленности», – рассказал заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи – начальник управления жилищного хозяйства и экологии администрации Сургутского района Вероника Барабаш.
В детском саду «Буратино» в Радужном прошла выставка творческих работ «Экология глазами детей». Главным посылом рисунков и поделок ребят было сохранить природу для будущих поколений. Как отмечают воспитатели, эти необычные и индивидуальные работы, несомненно, привлекают внимание и заставляют задуматься о том, насколько хрупок наш окружающий мир.
С целью повышения экологической культуры детей и формирования бережного отношения к природе в детском саду №52 «Самолетик» в Нижневартовске состоялось «Путешествие по экологической тропе». Дети рассматривали и наблюдали за деревьями на территории детского сада, изучали их строения и находили отличия, слушали шум листвы, отгадывали птиц по звукам, которые они издают. Старшие дошкольники повторяли правила безопасного поведения в лесу, а малыши внимательно слушали и запоминали. Юные исследователи наблюдали за действиями муравьев и божьих коровок, узнали интересные факты об этих насекомых. Дети проявили неподдельный интерес к экологическим проблемам, наблюдательность и любознательность, любовь к природе.
В детском саду «Морозко» в Мегионе прошел квест «Эколята Югры за охрану окружающей среды». Дошколята выступили в роли юных защитников природы. Ребята прошли по всем станциям экологической тропы и внесли вклад в помощь природе. Пройдя все этапы, эколята не только познакомились с правилами поведения в дикой природе, но и научились преодолевать трудности, действуя в команде. Экологический квест получился интересным, весёлым и познавательным. У детей сформировались основы экологической культуры и безопасного поведения в природе, сформировалось представление о том, что человек - часть природы, поэтому он должен беречь, защищать и охранять ее.
В Лангепасе в детском саду №3 «Звездочка» прошла экологическая акция «Цветущий детский сад». В течение недели дети и взрослые совместно благоустраивали клумбы детского сада: сажали цветы, поливали их, пололи, удобряли, любовались, охраняли. После насыщенных «трудовых» дней было принято совместное решение продлить акцию и дальше продолжать ухаживать за высаженными цветочками, чтобы все лето они украшали территорию сада.
Пресс-центр XX Международной экологической акции «Спасти и сохранить»