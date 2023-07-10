Социальный фонд назначил более 2 тысяч ежемесячных выплат из материнского капитала с начала года в Югре
2 145 югорских семей в этом году начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала благодаря изменению условий её назначения.
С этого года ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье имелось несколько детей до 3 лет.
Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка в регионе проживания на момент подачи заявления. В Югре это 19 680 рублей в месяц.
В случае изменения величины прожиточного минимума в регионе ежемесячная выплата будет пересчитана в беззаявительном порядке.
Выплата назначается семьям со средним доходом менее двух прожиточных минимумов на человека. Если в семье есть несколько детей до 3 лет, и при получении выплаты на одного из них доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, то родители могут оформить выплату на еще одного ребёнка. При этом заявление на выплату подается на каждого ребенка по отдельности.
Информация и фото предоставлены Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре