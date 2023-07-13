Оперативная информация о ситуации с природными пожарами на территории Югры 13 июля
По данным специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов, по состоянию на 09:00 13 июля 2023 года, в Югре действуют 3 ландшафтных пожара на площади 678 га и 10 лесных пожара на общей площади 7555,4 га. В тушении задействованы 357 работника Авиалесоохарны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника.
Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.
Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали:
146 ландшафтных пожара на площади 24173,43 га;
369 лесных пожаров на площади 36949,07 га;
6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.
Всего с начала пожароопасного сезона в ООПТ ликвидированы 2 лесных пожара площадью 26 га на территории заповедника "Малая Сосьва" и 4 лесных пожаров на площади 499 га на территории заповедника "Юганский".
Напоминаем, в Югре действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС в лесах муниципального характера введены в Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. С 28 апреля на территории автономного округа действует особый противопожарный режим. С 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.
Напоминаем номера телефонов, по которым необходимо сообщать о фактах возгорания на природе:
специализированная диспетчерская служба Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46;
прямая линия лесной охраны 8 800 100-94-00;
служба экстренного реагирования 112.
Информация департамента недропользования и природных ресурсов