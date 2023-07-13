Оперативная информация о ситуации с природными пожарами на территории Югры 13 июля

По данным специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов, по состоянию на 09:00 13 июля 2023 года, в Югре действуют 3 ландшафтных пожара на площади 678 га и 10 лесных пожара на общей площади 7555,4 га.