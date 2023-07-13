Фестиваль «Вкусы России» проходит в Москве
Югорчане привезли чипсы из ягеля на гастрономический фестиваль «Вкусы России» в Москву
330 брендов, 70 регионов России, 1600 часов кулинарных и творческих мастер‑классов и 200 открытых практикумов от шеф-поваров – гастрономический фестиваль «Вкусы России» развернулся в Москве на Манежной площади. Югру представляют 12 гастрономических брендов.
С 7 по 16 июля в столице страны проходит второй гастрономический фестиваль «Вкусы России». Здесь можно познакомиться с разнообразием и колоритом национальных гастрономических традиций, приобрести продукты из более чем 70 регионов страны, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд. В развлекательной программе — более 550 кулинарных шоу.
Югру представляют 12 гастрономических брендов: чипсы из ягеля, болотная ягода, таволожная моченая морошка, кондинские белые грибы, сосьвинская селедка, сургутский живой шоколад, сибирские консервы, югорский мармелад, хлеб, чай, дикоросы и оленина.
В 2020 году Югра представила пять региональных брендов на национальном конкурсе «Вкусы России». Сосьвинская сельдь стала третьим в номинации «Ярмарка вкуса». В 2021 году Югра приняла участие в конкурсе с 14 региональными брендами, два из которых стали финалистами конкурса — таволожная моченая морошка в номинации «Гастрономическая находка» и югорская строганина в номинации «Загляните на огонек». В 2022 году в Москве прошел гастрономический фестиваль «Вкусы России», где в региональном павильоне Югры были представлены 9 гастрономических брендов.
Информация: ugra-news.ru