5,4 тысяч жительниц Югры получили пособие по беременности и родам за полгода
В первом полугодии 2023 года получательницами пособия по беременности и родам в Югре стали 5,4 тысяч женщин. Как сообщает «АиФ — Югра», общая сумма выплат составила 1,3 млрд рублей.
Таким образом, в среднем размер одной выплаты составил более 180 тысяч рублей.
«Пособие по беременности и родам устанавливается для женщин, которые находятся непосредственно в декретном отпуске. Его размер зависит от заработной платы мамы. Максимально для работающих женщин пособие составляет 383 тысячи рублей, минимально — 112 тысяч рублей», — пояснила управляющая отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по автономному округу Татьяна Зайцева.
Информация: ugra-news.ru