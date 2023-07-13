В Госдуме предлагают внести поправки в Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов России
Депутаты предложили Правительству определиться с дальнейшей политикой в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. С такой инициативой выступил Председатель Комитета по делам национальностей Геннадий Семигин на круглом столе в Государственной Думе
Круглый стол на тему «Правовое положение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» прошел в смешанном формате: более 20 субъектов Российской Федерации, на территории которых проживают данные народы, подключились к дискуссии в режиме ВКС, в зале присутствовали депутаты Государственной Думы, представители Федерального агентства по делам национальностей, министерств по развитию Дальнего Востока и Арктики, сельского хозяйства, экономического развития, природных ресурсов и экологии, Федерального агентства по рыболовству, Федеральной службы войск национальной гвардии.
Открывая работу круглого стола, Председатель Комитета по делам национальностей Геннадий Семигин назвал бесспорным достижением принятие за последние годы ряда законов в части защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. «В этом есть участие и заслуга депутатов Комитета по делам национальностей, однако по‑прежнему остается достаточно вопросов к правоприменительной практике внесенных в законодательство изменений», — уточнил Геннадий Семигин.
Депутат напомнил, что особые права коренных малочисленных народов зафиксированы в Конституции и нашли свое отражение в специальных законах о коренных малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также в более чем 40 федеральных законах, указах Президента, постановлениях и распоряжениях Правительства.
«Кроме того, действует Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, которая подходит к завершению в 2025 году. Заранее, тем более что ситуация меняется, новые проблемы возникают, нужно приступать к ее корректировке, решению вопроса о целях, задачах и формах дальнейшей работы в этой части», — отметил Геннадий Семигин.
По его мнению, несмотря на то что многое сделано, проблемы остаются, свидетельством чего является статистика обращений в Федеральное агентство по делам национальностей. «В ФАДН среди всех обращений, заявлений, жалоб более 60 % — это обращения по проблемам КМНС. Для сравнения: жалобы, связанные с национальной политикой и межнациональными отношениями, составили только 9 % от общего числа, а вопросы миграционной политики — 4 %», — уточнил Председатель Комитета.
Создание условий для улучшения демографических показателей КМНС также, по мнению парламентария, должно стать отдельной заботой Правительства и целью большинства мер, принимаемых для поддержки этих народов. Повышение качества жизни и развитие социальной инфраструктуры в местах проживания народов, сохранение культуры, языка, развитие экономического потенциала также не должны уходить на периферию внимания власти.
Парламентарий призвал крайне внимательно отнестись не только к уже рассматриваемым законодательным инициативам по традиционной рыбалке и охоте коренных малочисленных народов, но и по законопроектам о старательской деятельности. «Большие вопросы сегодня вызывают законопроекты Правительства о старательской деятельности. Предлагаем очень внимательно подойти к их обсуждению и подготовке ко второму чтению», — отметил депутат.
Участники круглого стола затронули вопросы пенсионного обеспечения, традиционного рыболовства, оленеводства, морского зверобойного промысла, сбора дикорастущего сырья и других видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Председатель Комитета предложил скорректировать проект рекомендаций круглого стола по итогам состоявшегося обсуждения.
«Важно указать не просто на то, что сделано, но выделить конкретные проблемы. Не надо стесняться проблем, их надо последовательно перечислять. И не надо беспокоиться о том, что по некоторым острым проблемам мы еще не можем предложить окончательных рекомендаций, а предлагаем совместно над ними думать», — разъяснил Геннадий Семигин.
«Круглый стол должен стать отправной точкой в обновлении Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Важен глубокий анализ хода ее реализации на федеральном и региональном уровне и принятие решения о продлении документа. Нам могут сказать, что это не наше дело, но депутаты должны инициировать решение задач, стоящих сегодня перед исполнительной властью», — заключил Председатель Комитета.
Источник: duma.gov.ru