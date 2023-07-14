25 июля стартует заявочная кампания основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Депутаты предложили Правительству определиться с дальнейшей политикой в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. С такой инициативой выступил Председатель Комитета по делам национальностей Геннадий Семигин на круглом столе в Государственной Думе

