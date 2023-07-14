25 июля стартует заявочная кампания основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
Заявочная кампания основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив пройдет с 25 июля по 1 сентября 2023 года.
На отбор могут быть представлены проекты в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в целях поддержки, популяризации и сохранения общероссийской культурной идентичности, укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержки коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм, преданность стране и достижение целей специальной военной операции, а также проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, в том числе в новых субъектах Российской Федерации.
Проекты принимаются по девяти тематическим направлениям:
- "Нация созидателей";
- "Культурный код";
- "Молодые лидеры";
- "Место силы";
- "Великое русское слово";
- "Я горжусь";
- "История страны/Вехи";
- "Многонациональный народ";
- "Мы вместе".
Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий); коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.
Официальный сайт конкурса: https://фондкультурныхинициатив.рф/
Контактное лицо: Ольга Владимировна Кудишина, руководитель Департамента коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив, электронная почта: media@pfci.ru
Источник: Департамент Культуры Югры