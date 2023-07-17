В отдалённых поселениях Югры сотовая связь становиться быстрей

Цифровая экосистема МТС на основе данных Big Data проанализировала туристические потоки в ХМАО и ЯНАО и выяснила, что с начала 2023 года количество гостей, впервые посетивших северные регионы, выросло в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.