В отдалённых поселениях Югры сотовая связь становиться быстрей
В посёлках Юильск и Нумто Белоярского района установлены базовые станции сотовой связи стандарта 4G (LTE) с организацией канала связи по спутниковой технологии. Жителям и организациям стал доступен интернет со скоростью 6 Мбит/с. В настоящее время в этих отдалённых населённых пунктах проживает около 350 человек. Работы проведены оператором связи Теле2 по программе устранения цифрового неравенства в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».
Благодаря программе с начала года базовая станция была установлена и в деревне Анеева Берёзовского района, где проживает 101 человек. Здесь была использована волоконно-оптическая линия связи, смонтированная компанией «Ростелеком».
Стоит отметить, что проекты по устранению цифрового неравенства реализуются в округе с 2018 года. Благодаря первой программе «УЦН 1,0» в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек устанавливались общественные точки доступа Wi-Fi. С 2022 года начала действовать программа «УЦН 2,0» – по итогам открытого голосования жителей были отобраны населённые пункты для установки базовых станций.
До конца этого года в рамках проекта компанией «Ростелеком» планируется провести работы в п.Песчаном и д.Каюкова Сургутского района, а также в д.Кимкьясуй Березовского района, в которых проживает 468 человек.
Департамент информационных технологий и цифрового развития