Объявлен конкурс на предоставление грантов в форме субсидии на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявляет конкурс на предоставление грантов в форме субсидии на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов. Прием предложений (заявок) для участия в отборе осуществляется с 17 июля по 15 августа 2023 года включительно, по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64, каб. 315.
Контактное лицо: Кротова Галина Гильмановна, главный специалист-эксперт отдела развития агропромышленного комплекса Управления агропромышленного комплекса Департамента, телефон: 8(3467) 35-34-04, доб. 3830, e-mail: KrotovaGG@admhmao.ru.
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