Росгвардейцы – участники СВО – записали видеоприветствие ветерану ВОВ полковнику Ивану Лыткину
Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, записали видеоответ ветерану Великой Отечественной войны полковнику в отставке Ивану Лыткину.
В административном здании ведомства в столице Югры представители теруправления в присутствии личного состава и глав муниципалитетов Ханты-Мансийского района и сельского поселения Шапша показали видематериал Ивану Петровичу.
В августе 2022 года у мемориала Славы памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в сельском поселении Шапша Ханты-Мансийского района представителю ОМОН «Стерх» территориального Управления ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Иван Лыткин вручил копию Знамени Победы советского народа над фашистской Германией. Росгвардейцы выполнили своё обещание передать реликвию бойцам, выполняющим задачи по предназначению в местах проведения специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
«Символ Победы советского народа над фашистской Германией, красное знамя Победы, которое мы получили из Ваших рук, находится с нами в зоне проведения СВО. В нём хранится великая сила! Так же, как Вы в 1945 году, мы и сейчас в борьбе с фашизмом пронесём его до самого победного конца», – говорится в обращении росгвардейцев к ветерану.
«Для нас очень символично и почетно получить точную копию штурмового знамени. Сейчас оно находится в зоне проведения специальной военной операции. Отряды полиции специального назначения «Стерх», «Сокол-ЮГРА», «Норд» пронесут его до победного конца. Уже сегодня 30 наших сотрудников Указом Президента Российской Федерации награждены за проявленные мужество, отвагу и героизм в районе СВО государственными наградами. Это произошло в том числе благодаря военно-патриотической работе Ивана Петровича. Он поднимает боевой дух Армии России. Низкий поклон ему за это», – сказал заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО-Югре по военно-политической работе подполковник Михаил Тремасов.
Справочно.
Ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Иван Петрович Лыткин родился в деревне Шапша Ханты-Мансийского района.
На фронт призван в 1943 году. На его счету 46 точных снайперских выстрелов и более двадцати взятых языков. Победу встретил в Риге в 18 лет. Сейчас Иван Петрович живет в Москве. Несмотря на свой почтенный 97-летний возраст, фронтовик ведет активный образ жизни и участвует в патриотическом воспитании молодежи.
Информация от Пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре