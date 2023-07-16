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337 обращений избирателей поступило Борису Хохрякову за полугодие

16.07.2023

За первое полугодие 2023 года на имя Председателя Думы Югры Бориса Хохрякова поступило 337 обращений граждан.

 

Больше всего – 213 поступило на личных приемах, 109 – через информационные системы и 15 письменно. Все обращения рассмотрены в отведенный законом срок – 30 дней.

 

Большинство обратившихся – работники бюджетной сферы, пенсионеры и военнослужащие. Вопросы по большей части касались материальной помощи, социальной сферы, жилья и жилищно-коммунального хозяйства.

 

«Одним из важнейших направлений работы депутатов было и остается общение с избирателями и личное участие в жизни своего округа. Диалог с избирателями, обратная связь – не просто важная часть деятельности народного избранника, а ее основа, исходный пункт всех депутатских инициатив и новаций. А это значит, работа с обращениями граждан – залог эффективной законотворческой деятельности», – отметил Борис Хохряков.

 

За эти полгода я провел личные приемы граждан в Нижневартовске и Ханты-Мансийске, также с помощью видеосвязи провел ряд приемов жителей других муниципальных образований. Хочется отметить, что югорчане обращались не только со своими проблемами или просьбами, но и предлагали реальную помощь нашим бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, а также гражданам из новых регионов. Всю помощь, которая нужна была по организации и доставке, мы осуществили».

 

Информация от пресс-секретаря Председателя Думы Югры

16.07.2023

16.07.2023