Село родное в сердце навсегда
Ярким, зрелищным событием стало праздничное мероприятие, посвящённое 70-летнему юбилею села Теги, которое состоялось 17 июня.
С давних пор село славится своими добрыми традициями. Здесь сохраняется неразрывная связь поколений, бережное отношение к семейным ценностям. И свидетельством тому стало торжество в честь большого юбилея села, собравшее одной большой дружной семьёй коллективы «Ас нэ», «Ай ас ех», «Ма мувем», «К истокам», которые в своих номерах показали любовь и преданность родной земле, знание родного языка и традиции народов ханты и манси.
В этот день разделить радость сельчан по случаю значимого события в жизни села приехали гости: заместитель главы Березовского района И.В. Чечеткина и глава п.Березово Д.М. Меньшиков.
В Доме культуры все жители и гости села смогли ознакомиться с выставкой окружного этнографического музея «Торум Маа» г. Ханты-Мансийска и творческими работами конкурса «Календарь удивленно листает страницы», посвященный юбилею села. Самые лучшие работы в номинации «Фотолетопись села» ДОУ «Зайчик» руководитель Катрычева Н.И. и медицинских работников руководитель Решетникова В.А. (пенсионеры медики п. Березово) были оформлены на стендах.
А в это время на праздничной площадке становилось всё оживлённее. На время оставив каждодневные хлопоты и мирские заботы, сельчане и гости собирались на праздник. Красиво оформленная композиция с самобытным антуражем: лобаз, чум, колданка с сетями, передающим дух старины, отражали национальный колорит, обычаи и традиции народа, и притягивали всеобщее внимание. Кроме того, хлебосольные хозяева накрыли щедрые столы с разнообразными национальными блюдами: пироги, уха, сладости и чай были предложены всем.
Программа праздника была весьма насыщенной, веселился и стар, и млад. Одни с удовольствием смотрели зажигательную концертную программу, другие наблюдали за спортивными играми, а те, что не робкого десятка, и сами становились их участниками. Интересно и зрелищно проходили национальные игры. Их проводил знаток традиций, обрядового фольклора народа ханты Яков Тарлин, из села Казыма Белоярского района. Он показал и рассказал много интересного о культуре, традициях нашего народа. Кроме этого, Яков Никифорович известный мастер, работающий по дереву, кости, бересте, металлу. Изготавливает мужские пояса, лыжи-подволоки, утварь, музыкальные инструменты – тумран, нарс-юх. Его приглашают в качестве мастера-наставника на мастер-классы и семинары для представления технологии изготовления инструмента и обучения игре на нем. Вот и в этот день Яков Никифорович стал одним из главных участников праздника.
Для каждого человека родина начинается с отчего дома, с земли, на которой жили его предки, там, откуда произрастают его корни. И в какой бы дали от дома волею судьбы он ни оказался, его мысли и воспоминания возвращаются туда, где начинаются его истоки. Малая родина, словно магнит, притягивает к себе, приглашая вернуться под сень деревьев у ручья, припасть губами к чистой как слеза родниковой воде, дающей силы жить.
Бегут года, минуют века, сменяются поколения, а жизнь продолжается чередой событий. По словам сторожил с того времени прошло более 300 лет. Ведь именно тогда была открыта первая страница истории села. Так как наше село стоит на третьем месте: Древние Теги, Старые Теги и современные Теги. И, конечно, с той поры многое изменилось, выросло не одно поколение тегинцев. Когда-то, давным-давно, состоявшее из нескольких дворов селение превратилось в большое красивое село, в котором главное достояние села – это, безусловно, его трудолюбивые, отзывчивые, радеющие о процветании своей малой родины люди. Теги – земля, взрастившая немало достойных людей, своим трудом прославивших родной край. Среди них – оленеводы, рыбаки, доярки, медицинские работники, учителя и простые работники колхоза имени 19 Партсъезда.
Режиссер массовых представлений МАУ «БРДК» Табун М.А.