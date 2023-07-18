Летние каникулы – время активного отдыха
Летние каникулы самое интересное время для ребят, а для работников Дома культуры – пора ответственной и напряженной работы. В это время среди множества привычных, а также новых забот выделяются наиболее важные: как сделать, чтобы на детской досуговой площадки дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-то новому, приобрели новых друзей.
Большую роль играет правильно организованный досуг. Именно в этой деятельности дети эмоционально раскрепощаются. Необходимо, чтобы все мероприятия этого направления были веселые, эмоциональные, энергичные, непродолжительные, познавательные.
Каждый день в Берёзовском районном доме культуры собирается веселая компания, не замолкал детский смех, мы с радостью встречаем сельскую детвору. Много раз ребята организованной группой посещали детскую библиотеку, где их ждали интересные путешествия в мир книг, игр и загадок, которые готовит для них приветливый, добрый библиотекари и заведующая библиотекой Буткова Н.А. Ребята попали в мир Древней музыки в краеведческий музей и под руководством Д.А. Шевченко разгадали ее тайны. Побывав в «Звездном» познакомились в игровой форме с правилами безопасности в летний период. А на территории СК «Виктория» дружно провели День семьи, любви верности и Веселые старты.
За две недели работы на детской досуговой площадке было проведено много интересных ярких мероприятий для детей, таких как: «Зеленые ладошки», «Что?Где? Когда?» – мероприятия, посвященные проблемам экологии, «По следам пятнистого жирафа», «Цитрус пати» – развлекательные шоу, «Огонь- красный – огонь опасный», «Лесное лекарство» – участие в акции «Спасти и сохранить!», «Мы за здоровый образ жизни» – творческая акция ко Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, «Время игр», «Купальская ночь» и т.д., помимо мероприятий, игр, конкурсов вниманию ребят было представлено ряд мастер классов: «Синий цвет» – рисование ватными палочками, «Мир поделок» – изготовления поделок из бумаги, и т. д.
На закрытие лагеря мы пригласили наших родителей и с ними прошел мульти-квиз под названием «Мультфильмы». Победила дружба. Настоящим подарком для родителей стал концерт, который приготовили дети. Танцы, песни, частушки сопровождались громкими аплодисментами. Итогом работы стало вручение грамот, дипломов и подарков всем участникам нашей детской площадки.
Мы благодарим коллег из «Звездного», детской библиотеки, краеведческого музея, СК «Виктория» за сотрудничество и прекрасные мероприятия, которые дарят детям солнечное ДЕТСТВО!
Режиссер массовых мероприятий МАУ «БРДК» Табун М.А.